هيئة الأوراق المالية والبورصات تشهد فوزًا بقيمة ٥ ملايين دولار في القضية ضد كيك

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يوم الأربعاء، انتهاء الدعوى القضائية ضد كيك إنتر أكتيف.

وقع تطبيق المراسلة الكندي في مشاكل مع الجهة التنظيمية الأمريكية لفشله في التعامل مع بيع توكنات KIN كعرض للأوراق المالية. وقد أكد قاضي المقاطعة وجهة نظر الهيئة في نهاية سبتمبر، ولكن اليوم فقط أصدرت المحكمة الحكم النهائي.

نتيجة لحكم اليوم، يلزم على كيك دفع غرامات قدرها ٥ ملايين دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات وإبقاء العمولة معلن عنها فيما يتعلق بأي زيادات في رأس المال للسنوات الثلاث المقبلة. وبالنظر إلى أن كيك كانت شركة في ضائقة مالية قبل طرحها الأولي لعملة KIN، فإن السؤال مفتوح حول إذا ما كانت ستنجو.

إلى جانب انتصار هيئة الأوراق المالية والبورصات على تيليغرام في حكم مماثل، رأى العديد من المعلقين أن قرارات المحكمة الأخيرة تضع حدًا للاتفاقية البسيطة للعقود الآجلة للتوكنات التي كانت الإطار القانوني لعدد من أكبر عمليات الطرح الأولي للعملات في السنوات الأخيرة.