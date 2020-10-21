تقرير: ١٠٪ من المعروض من بيتكوين لم يمس لأكثر من ١٠ سنوات

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:54 مساءً - لم يتحرك قدر كبير من إجمالي المعروض من بيتكوين (BTC) لأكثر من ١٠ سنوات، وفقًا لبيانات من شركة بيانات تحليلات العملات المشفرة غلاسنود.

خلال هذه الفترة الفاصلة التي استمرت عقدًا من الزمان، تم حجز ١,٨ مليون بيتكوين (من العرض الحالي البالغ ١٨,٥ مليون) في عناوين بيتكوين خاملة. وتبلغ قيمتها التراكمية أكثر من ٢٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من كوين ٣٦٠.

عملات بيتكوين بدون نشاط لأكثر من ١٠ سنوات. المصدر: غلاسنود

قد ينتمي جزء كبير من هذه العملات إلى مبتكر بيتكوين الغامض، ساتوشي ناكاموتو - الذي اختفى من المجتمع في عام ٢٠١١. إذ قد يمتلك ناكاموتو أكثر من مليون من هذه الأصول التي لم تمس بعد، والتي يُزعم أنها ضاعت إلى الأبد.

وعلى الرغم من العدد الكبير في الركود، بدأت بعض عملات بيتكوين غير المتداولة سابقًا في التحرك لأول مرة في مايو ٢٠٢٠. أرسلت محفظة واحدة تحتوي على عملات من فبراير ٢٠٠٩ مبلغ ٥٠ بيتكوين فجأة إلى عنوانين مختلفين دون سابق إنذار أو تفسير. وقد اقترح الأشخاص في مجتمع بلوكتشين لاحقًا ثلاثة سيناريوهات رئيسية: ربما كانت هذه العملات تنتمي إلى عائلة عالم العملات المشفرة الراحل هال فيني، أو المطور المبكر مارتي مالمي، أو ربما ساتوشي ناكاموتو نفسه. وقد نفت الأطراف المعنية هذه التكهنات إلى حد كبير، باستثناء ناكاموتو، الذي لا يزال بعيد المنال.