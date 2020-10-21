ويفز تنشئ صندوق منح بقيمة ٣ ملايين دولار لتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 06:53 مساءً - أعلنت رابطة ويفز يوم الأربعاء عن برنامج منح جديد لتطوير التشغيل البيني عبر السلاسل.

ويتكون المجمع من مليون توكن ويفز، تبلغ قيمتها حوالي ٣ ملايين دولار اعتبارًا من وقت كتابة المقالة. وستكون المشاريع مؤهلة للحصول على منح تصل إلى ٣٠٠٠٠٠ ويفز لتطوير حلول للتشغيل البيني والتواصل عبر السلاسل.

وسيكون هناك ثلاثة أنواع منفصلة من المنح: المنح المفتوحة والمنح الموزعة من خلال الهاكاثون والمنح التي تركز على ويفز. حيث أوضح ستين لوريسينس، المستشار الاستراتيجي في رابطة ويفز، لكوينتيليغراف أن المنح المفتوحة سيكون لها نطاق واسع:

"بالنسبة لفئة المنح المفتوحة، فإن المنح مفتوحة لمجموعة متنوعة من مشاريع التشغيل البيني، والتي لا يجب بالضرورة أن تكون مرتبطة بويفز. نحن نبحث عن حلول مبتكرة لربط شبكات بلوكتشين والتطبيقات اللامركزية الحالية".

سيتعين على النوعين الأخيرين من المنح الالتزام بمتطلبات معينة، مما يجعل من المحتمل أن تشارك بلوكتشين ويفز بشكلٍ ما. ومع ذلك، قال لوريسينس إن الرابطة تخطط لرعاية حلول حيادية بلوكتشين أيضًا.

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ألقى ساشا إيفانوف، رئيس رابطة ويفز، ضربة خفية لأنواع معينة من حلول التشغيل البيني المقدمة اليوم:

"تهدف رابطة ويفز إلى دعم المطورين المستقلين الذين يعملون على حلول التشغيل البيني - وخاصة أولئك الذين يفكرون خارج الصندوق. إن حل قابلية التشغيل البيني عن طريق إضافة بلوكتشين مخصص ورمز أصلي كطبقة إضافية سيؤدي فقط إلى مزيد من التعقيد، مما يقلل من إمكانات الحل المقترح."

سيتم تحديد المنح والبت فيها من قبل أعضاء جمعية ويفز، على الرغم من أن صرف الأموال سيتم تلقائيًا من خلال التطبيق اللامركزي.

ويفز هي عبارة عن منصة بلوكتشين ذكية تدعم العقود وتتنافس مع أمثال إيثريوم و إيوس. وغالبًا ما انتقد مطوروها النهج السائدة لبعض مبادئ تقنية بلوكتشين، ولا سيما الادعاءات المضللة المتعلقة بالقدرة على المعاملات.

تم استخدام بلوكتشين ويفز مؤخرًا بنجاح واضح في الانتخابات المحلية الروسية، بعد أداء مخيب للآمال من قبل نظام مماثل طورته بيتفيوري.