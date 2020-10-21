سعر بيتكوين يرتفع إلى ١٢,٩ ألف دولار حيث أثبت باي بال أن العملات المشفرة جاهزة للجميع

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 05:53 مساءً - وصلت بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوياتها عند ١٢٨٦٥ دولارًا خلال التداول يوم ٢١ أكتوبر، حيث استمرت الأخبار التي تفيد بأن باي بال ستدعم العملات المشفرة في تعزيز الأسواق.

نظرة عامة على السوق اليومية للعملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

سعر بيتكوين يقترب من أعلى مستوياته في ٢٠١٩

أكدت البيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ٣٦٠ وتريدينغ فيو أفضل يوم لبيتكوين منذ أكثر من عام حيث تجاوزت المكاسب على مدار ٢٤ ساعة نسبة ٧٪.

وفي وقت كتابة المقالة، بعد ساعات من ارتفاعه إلى ١٢٤٠٠ دولار، تجاوز زوج بيتكوين مقابل الدولار ١٢٥٠٠ دولار ليشهد مقاومة عند أقل من ١٣٠٠٠ دولار فقط.

مخطط سعر بيتكوين مقابل الدولار على مدار الساعة. المصدر: تريدينغ فيو

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حسبما ذكر كوينتيليغراف، تخطط باي بال لدعم بيتكوين وثلاث عملات بديلة - إيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH) اعتبارًا من العام المقبل.

وتستمر ردود الفعل في الظهور وتختلط في الحالة المزاجية، حيث ينتقد بعض المحللين الشركة لعدم منح المستثمرين المحتملين الحريات المرتبطة بمحافظ العملات المشفرة القياسية.

تهدف باي بال إلى تقديم خدمات حفظ للعملات المشفرة بحكم الواقع، ولكنها ستفرض قيودًا على كيفية دخول الأموال إلى منتجاتها والخروج منها.

وقد رد المحلل الكمي بلان بي قائلًا: "إذَا فإن هذا كله عبارة عن كم كبير فارغ من باي بال، مجرد إدخالات في قاعدة بيانات باي بال مركزية، ولا علاقة له ببيتكوين".

ومع ذلك، كان التأثير على معنويات السوق واضحًا على الفور بعد نشر رويترز للأخبار، حيث قادت لايتكوين مكاسب العملات البديلة مع تقدم من ١١,١٪ إلى ٥٢,٣٠ دولارًا.