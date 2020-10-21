أول صندوق بيتكوين عام في كندا يصل إلى ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 05:53 مساءً - سجل مدير الأصول الرقمية الكندي ثري آي كيو إنجازًا كبيرًا لصندوق بيتكوين العام (BTC).

حيث تجاوز صندوق بيتكوين - أول صندوق بيتكوين كندي مدرج في بورصة رئيسية - عتبة القيمة السوقية البالغة ١٠٠ مليون دولار، حسبما أعلنت شركة ثري آي كيو في تغريدة بتاريخ ٢٠ أكتوبر.

وقد هنأ تايلر وينكلفوس، وهو مستثمر رئيسي في مجال العملات المشفرة وأحد مؤسسي بورصة جيميني للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، شركة ثري آي كيو على هذا الإنجاز.

حسبما ورد سابقًا، أطلقت ثري آي كيو صندوق بيتكوين الخاص بها في أبريل ٢٠٢٠، حيث أدرجت أسهم صندوق بيتكوين (QBTC.U) في بورصة تورنتو. وعند الإطلاق، أدرج صندوق بيتكوين ما يقرب من ١,٥ مليون سهم من الفئة أ في البورصة.

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بالتزامن مع معلم جديد للقيمة السوقية، شهدت أسهم صندوق بيتكوين نموًا كبيرًا منذ إطلاقه. ففي وقت كتابة المقالة، يتم تداول QBTC.U عند ١٥,٨٠ دولارًا، بزيادة حوالي ٣٠٪ من ١١ دولارًا عندما تم إدراجه في أبريل.

عند الإطلاق، ادعى وينكلفوس أنه كان "أول صندوق بيتكوين عام مدرج في بورصة رئيسية." تقدم بورصة جيميني التابعة لوينكلفوس خدمات حفظ العملات المشفرة لصندوق بيتكوين.

في يناير ٢٠١٨، ورد أن ثري آي كيو أصبح أول صندوق عملات مشفرة تنظمه هيئة أونتاريو للأوراق المالية ومديري الأوراق المالية الكنديين.

ويبدو أن جيميني مرتبطة بشكل وثيق بأسواق العملات المشفرة في كندا. حيث أطلقت ويلثسيمبل كريبتو، أول بورصة عملات مشفرة منظمة في كندا، التداول بدعم خدمة حفظ من جيميني في سبتمبر ٢٠٢٠. تعمل سوهي كبورصة عملات رقمية منظمة وخدمة حفظ في الولايات المتحدة، وأدرجت جيميني الدولار الكندي في أغسطس ٢٠٢٠.