بورصة دراغون إكس للعملات المشفرة تفكر في الإغلاق وسط "أزمة ثقة" أوكي إكس

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 05:53 مساءً - علقت بورصة العملات المشفرة دراغون إكس عمليات الإيداع والسحب لجميع العملات الرقمية على منصتها بسبب المشكلات الناجمة عن تجميد السحب المستمر لبورصة أوكي إكس.

وفي إعلان رسمي يوم ٢١ أكتوبر، قالت دراغون إكس إن تجميد أوكي إكس أثار "أزمة ثقة" في البورصات المركزية بين عملائها، والتي بدورها أدت إلى تدفق الأموال وتدهور خدمة المنصة.

تعمل دراغون إكس الآن على خطة إعادة هيكلة لاستئناف عمليات الإيداع والسحب على المنصة. حيث قال ممثلو الشركة إن البورصة سيتعين إغلاقها إذا لم يتمكنوا من إعادة التنظيم بنجاح بحلول ٢ نوفمبر ٢٠٢٠.

ذكرت البورصة أيضًا أن البورصة تعرضت لاختراق واسع النطاق في مارس ٢٠١٩، حيث تكلفت أكثر من ٧ ملايين دولار في خسائر المستخدمين. وقد كتب المسؤولون التنفيذيون في الشركة أنه بعد أكثر من عام من العمل الشاق، لم يتم استرداد الأصول المسروقة.

تأتي أخبار الإغلاق الوشيك لدراغون إكس بعد فترة وجيزة من استئناف أوكي إكس جزئيًا بعض الخدمات على منصتها بعد تعليق عمليات السحب يوم ١٦ أكتوبر. وفي ٢١ أكتوبر، أعلنت أوكي إكس أنها تستأنف خدمات تبادل العملات الرقمية من نظير إلى نظير بثلاث عملات ورقية مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والدونغ الفيتنامي.