تجاوزت بيتكوين $ ١٢.٣K بعد أن قالت باي بال إن فينمو ستصبح محفظة بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 05:53 مساءً - اكتسبت بيتكوين (BTC) ما يقرب من ٥٪ يوم ٢١ أكتوبر مع حركة السعر الصعودية جنبًا إلى جنب مع أخبار تبني الشركات الجديدة لتعزيز المكاسب.

نظرة عامة على الأداء اليومي لسوق العملات المشفرة من كوين٣٦٠

باي بال يأخذ سعر بيتكوين إلى ١٢٤٠٠ دولار

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وكوين ٣٦٠ ٢٤ ساعة قوية للمضاربين على الصعود يوم الأربعاء، مع ارتفاع بيتكوين مقابل الدولار عند ١٢٤٠٠ دولار.

وفي وقت كتابة المقالة، شكّل مستوى ١٢٣٠٠ دولار نقطة محورية، بعد حوالي ساعة من إعلان رويترز أن عملاق الدفع باي بال يخطط لدعم بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى عبر محفظته وتطبيق فينمو بدءًا من عام ٢٠٢١.

مخطط سعر بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

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أضاف الإعلان إلى بيئة تداول بيتكوين المزدهرة بالفعل، مع تبخر المقاومة عند ١٢٠٠٠ دولار خلال الليل يوم الثلاثاء.

تقف المكاسب الأسبوعية عند ٨,٥٪ لبيتكوين، والتي تتباعد بشكل متزايد عن الأصول الكلية الأخرى، مما أدى إلى ضعف الأداء خلال نفس الفترة.

في وقت سابق، نشر كوينتيليغراف قائمة بالعوامل التي يعتقد أحد المحللين أن جميعها تدعم حالة الصعود لبيتكوين للمضي قدمًا.

يجب أن يدعم باي بال أيضًا العملات البديلة إيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH). بعد الأخبار، ارتفع زوج إيثريوم مقابل الدولار بنسبة متواضعة ٢,٢٪ إلى ٣٧٨ دولارًا، بينما سجل زوج بيتكوين كاش مقابل الدولار مكاسب بنسبة ٤,٥٪ ليصل إلى ٤٥٦ دولارًا.