باي بال ستقدم مدفوعات بالعملات المشفرة بدءًا من عام ٢٠٢١

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 05:53 مساءً - أعلنت باي بال يوم الأربعاء دخولها إلى سوق العملات المشفرة، وفقًا لتقارير متعددة

قالت الشركة إن عملاء باي بال سيكونون قادرين على استخدام العملات المشفرة للتسوق لدى أي تاجر في شبكتها الكبيرة بدءًا من أوائل عام ٢٠٢١.

وسيتم تسوية المدفوعات من خلال العملات الورقية، على غرار العديد من حلول تجار العملات المشفرة الحالية مثل بيتباي. هذا يعني أن التجار سيتلقون أمرًا قانونيًا، حيث سيتولى باي بال عملية التحويل.

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وقالت الشركة إن العملات المدعومة في البداية ستشمل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC). دخلت شركة المدفوعات العملاقة في شراكة مع باكسوس لتقديم الخدمة، وحصلت على رخصة عملة مشفرة مشروطة من وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، والمعروفة باسم بيتلايسنس.

وبالإضافة إلى مدفوعات العملة المشفرة، سيتمكن مستخدمو باي بال أيضًا من شراء العملات المشفرة مباشرةً من خلال التطبيق. وبالتالي، سيضم باي بال محفظة للعملات المشفرة، مما يتيح للمستخدمين شراء العملات المشفرة وبيعها والاحتفاظ بها عبر تطبيقات باي بال.

باي بال هي واحدة من أكبر خدمات الدفع العالمية، مع ٣٤٦ مليون حساب نشط و٢٢٢ مليار دولار من حيث الحجم تمت معالجتها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠. كذلك كانت واحدة من الأعضاء المؤسسين الأوليين لرابطة ليبرا، على الرغم من أنها انسحبت بعد ذلك بعد الضغط التنظيمي المتزايد على المشروع .