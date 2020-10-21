ترون تفتح خيار السحب "اليدوي" لحاملي اوكنات TRX على أوكي إكس

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:54 مساءً - نشرت مؤسسة ترون تحديثًا لقرار اتخذته أمس لتمكين حاملي ترون (TRX) من سحب التوكنات الخاصة بها من بورصة العملات المشفرة أوكي إكس. ووفقًا للمؤسسة:

"في الوقت الحالي، ساعدت ترون ١٦ من مستخدمي أوكي إكس في سحب توكنات TRX الخاصة بهم، وقامت مؤسسة ترون بتحويل إجمالي ٩٤١٩٧٣٩,٩٦٣٥١٩ TRX، بقيمة ٢٤٧٢٦٨,١٧٤ دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر CMC لـ TRX وقت كتابة المقالة، إلى عناوين المحفظة التي يقدمها هؤلاء المستخدمون بنسبة ١:١".

جمدت أوكي إكس جميع عمليات السحب يوم ١٦ أكتوبر وسط التحقيقات الجارية من قبل سلطات إنفاذ القانون. وقد زعم المراسلون المحليون أن التحقيقات قد تكون مرتبطة بحملة تشنها الحكومة الصينية على غسيل الأموال.

ردًا على ذلك، منحت مؤسسة ترون مستخدميها خيار سحب TRX المودعة في حسابات أوكي إكس الخاصة بهم على أساس ١:١. وقد أوضحت المؤسسة أنه يمكن للمستخدمين نقل التوكنات الخاصة بهم عن طريق فتح تطبيق أوكي إكس واختيار "النقل الداخلي"، والذي يوفر خيار النقل إلى حساب بريد إلكتروني معين تابع لترون ورقم هاتف محمول رسمي.

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"سوف نرسل توكنات TRX المحولة إلى حساب شبكة TRX الرئيسية المحددة من قبل المستخدم في غضون ١٢-٢٤ ساعة. وكتبت المؤسسة أنه "بما أن السحب سيتم تشغيله يدويًا، فقد يكون هناك تأخير في الوصول". يبدو أن التحقق من هذه الصفقة سيتم بواسطة خدمة عملاء ترون.

حيث قالت ترون إن نيتها هي حماية أصول مستخدميها. على ما يبدو فإن الخيار يعمل كصفقة استبدال توكنات ١:١، مما يثير تساؤلات حول إذا ما كان سيتم تجميد توكنات TRX المكافئة للمستخدمين التي يتم الاحتفاظ بها على أوكي إكس في المقابل.

استجابةً لإعلان منشئ مؤسسة ترون "جستين صن" عن عملية السحب، انقسم أعضاء مجتمع العملات المشفرة بين أولئك الذين رحبوا بالتدخل الطارئ وأولئك الذين أعربوا عن قلقهم من أن هذه الخطوة كانت "شيئًا سيفعله بنك مركزي".