معظم صناديق البحث والتطوير الخاصة ببلوكتشين في الصين تتجه نحو هذا القطاع

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:54 صباحاً - أوضح تقرير نشرته سيكيوريتيز ديلي كيف أن الشركات الصينية المدرجة في البورصة تنفق الملايين التي خصصتها على البحث والتطوير في بلوكتشين. وقد استطلعت الدراسة ٢٣ شركة في الصين بدأت العمل مع بلوكتشين في عام ٢٠١٦. وتشير الأرقام إلى أن الشركات تخصص ٢٠٪ في المتوسط ​​من إيراداتها السنوية لمثل هذه الأغراض. ويتم إنفاق غالبية هذه الأموال لمزيد من الحلول ذات الصلة بالحكومة.

سلط التقرير الضوء على أن يوان غوانغ سوفتوير، وهي مزود برمجيات للمؤسسات، زادت إنفاقها البحثي ذي الصلة بحوالي ٢٤,٣ مليون دولار منذ عام ٢٠١٦. وقد أنفقت شركات أخرى، مثل شن تشين تكنولوجي، الأموال بنشاط على مشاريع البحث الحكومية المتعلقة ببلوكتشين في محاولة لتعزيز القطاع المالي للأمة.

علق تشين شياوهوا، رئيس لجنة بلوكتشين الاحترافية التابعة لاتحاد الاتصالات المتنقلة الصيني، على كيفية نمو اهتمام بلوكتشين بين الشركات الصينية المدرجة في البورصة:

"يمكن للشركات المدرجة استخدام تقنية بلوكتشين لتحسين منتجاتها من ناحية. ومن ناحية أخرى، يستخدم الوعي والترويج للعلامة التجارية تقنية بلوكتشين لتحسين المستوى التكنولوجي الخاص بها، وكسر القيود الهيكلية لنموذج الإنترنت التقليدي، والتخطيط المتعمق للاقتصاد الرقمي."

وفقًا لتقرير بعنوان "تطور مجال بلوكتشين ٢٠٢٠"، تقدمت الشركات الصينية بطلب للحصول على ٤٤٣٥ براءة اختراع بلوكتشين - أي أكثر من نصف جميع براءات اختراع بلوكتشين العالمية. وجاء هذا الاهتمام المتزايد في أعقاب موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ على الصناعة.