بومبليانو يقول إن الدولار الرقمي الأمريكي يجب أن يحدث الآن

تام شمس - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 09:56 مساءً - تظهر التعليقات الأخيرة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الحكومة الأمريكية لا تهتم بشكل خاص بالسرعة عندما يتعلق الأمر بتطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وفي المقابل، يقول المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال، أنتوني بومبليانو، أن الوقت عامل جوهري.

حيث قال بومبليانو عن تعليقات باول الأخيرة حول العملات الرقمية للبنوك المركزية: "إنهم يتحدثون كما لو كنا، ربما سننشئ واحدة في العامين المقبلين". حيث قال بومب في حلقة بتاريخ ١٩ أكتوبر من برنامجه على اليوتيوب، "لانش موني": "إنه ليس شيء يمكنه الانتظار حتى العامين القادمين".

"هذا شيء يجب فعله الآن، وإذا لم يتحركوا، فإن الولايات المتحدة ستتخلف كثيرًا عن الصين، لأن الأمر كله يتعلق بإمكانية الوصول."

كان باول قد أعرب عن أهمية الدقة على السرعة عندما يتعلق الأمر بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي خلال مناقشة حول المدفوعات عبر الحدود يوم ١٩ أكتوبر. حيث قال باول: "نحن لم نتخذ قرارًا بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ونعتقد أن هناك قدرًا كبيرًا من العمل حتى الآن"، مع التركيز بشكل أكبر على بناء عملة رقمية للبنك المركزي بشكل صحيح بدلًا من الفوز في سباق العملات الرقمية.

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وفي الوقت نفسه، تواصل الصين المضي قدمًا في مساعيها للعملة الرقمية للبنك المركزي، وبدأت بالفعل في اختبار اليوان الرقمي.

أوضح بومليانو أهمية إمكانية الوصول. حيث أشار إلى أنه "إذا كنت جالسًا في مكان ما في العالم، ويمكنني استخدام اتصال بالإنترنت، وأريد عملة عالمية، فهل يمكنني الحصول على اليوان، أم يمكنني الحصول على الدولار". ووفقًا لتعليق بومبليانو، قد ينجذب الناس نحو الحل الأسهل، والذي يمكن أن يكون العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني إذا أصبح الخيار الرقمي المهيمن قبل أن تدخل الولايات المتحدة اللعبة.

انضم بومبليانو إلى قناة سي إن بي سي لإجراء مقابلة في سبتمبر ٢٠١٩ أعرب خلالها عن أهمية الدولار الأمريكي الرقمي. وبعد عام من الاهتمام بالعملة الرقمية للبنك المركزي من العديد من البلدان حول العالم، لا تزال تعليقات بومبليانو مناسبة.