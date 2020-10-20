نيوزيلندا ليس لديها خطط وشيكة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، حسبما يقول المدير التنفيذي للبنك المركزي

تام شمس - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 06:55 مساءً - وفقًا لمسؤول تنفيذي بالبنك المركزي، فإن السلطات المالية في نيوزيلندا ليست في عجلة من أمرها لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي.

حيث ادعى كريستيان هوكسبي، مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أن الدولة "ليس لديها خطط وشيكة" لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي.

ففي خطاب ألقاه يوم ١٩ أكتوبر، قال هوكسبي إن البنك لا يزال منفتحًا بشأن المزيد من التقدم في تقنيات المال والدفع، وقد شارك بنشاط في أبحاث العملة الرقمية للبنك المركزي. وأوضح قائلًا:

لإصدار عملة تلبي احتياجات الجمهور، يجب أن نتبع نهجًا جديدًا وشاملًا. ونحن نقر بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. ليس لدينا جميع الإجابات حتى الآن، ولا نتوقع العثور عليها بمفردنا. ومع ذلك، من خلال العمل مع نيوزيلندا، نريد أن نكون "في مقدمة المجال المالي" الآن وفي المستقبل".

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كما سلط مساعد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي الضوء على عدد كبير من المزايا النقدية، مدعيًا أنه "لم يتم تكرارها بشكل جيد حتى الآن بواسطة النقود الإلكترونية". ووفقًا لهوكيسبي، تشمل هذه المزايا الأموال الورقية والتسوية "الشخصية" الفورية، والمدفوعات الاحتياطية الطارئة دون اتصال بالإنترنت، فضلًا عن الخصوصية والاستقلالية في المدخرات والمدفوعات.

يعكس بيان هوكسبي المزاعم الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، جيروم باول. ففي ١٩ أكتوبر، قال باول إن الولايات المتحدة لن تصدر دولارًا رقميًا حتى يجيب الاحتياطي الفيدرالي على جميع الأسئلة حول العملة الرقمية المحتملة للبنك المركزي بما في ذلك خصوصية المستخدمين وأمانهم. وقد ادعى باول أن "العملة الرقمية للبنك المركزي هي واحدة من تلك القضايا حيث يكون من المهم للولايات المتحدة أن تقوم بها بشكل صحيح أكثر من أن تكون الأولى"، مؤكدًا أنه لا يزال هناك طلب قوي على النقد في البلاد.

كما شدد هوكسبي على أنه على الرغم من الانخفاض في استخدام المعاملات، فإن تداول النقد في البلاد مستمر في الزيادة. وقال "هذا على الأرجح بسبب فائدته للبعض كمخزن للقيمة".