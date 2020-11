شرح مبسط لإنترنت الأشياء او انترنت القيمة Internet of things او IoT موضوع كل يوم تزداد التساؤلات عليه!. مفهوم إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) ليس فقط لديه القدرة على التأثير على كيف نعيش، ولكن أيضا على كيف نعمل. فما ما هو بالضبط إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) وما الذي سيقدمه للعالم، و كيف يعمل و مع من يعمل، و هل سيؤثر عليك و علي و على كل من من حولنا؟. هناك الكثير من التعقيدات حول إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) ولكن في هذا المقال الحصري على كريبتو عرب سنحاول ان نقدم لكم الاساسيات بتفسيرات سهلة و مبسطة حتى الأطفال الصغار يمكنهم ان يفهموها. هناك الكثير من المواضيع التقنية بلغات اجنبية عن سياسة إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) في حاضرنا و مستقبلنا، ولكن الكثير من الناس ما زالوا يحاولون فهم الأساس الذي من اجله ظهرت الكثير من الموضوعات حول إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT).

شرح مبسط لإنترنت الأشياء او انترنت القيمة Internet of things او IoT

دعونا نبدأ بفهم بعض الاشياء المهمة قبل ان نفهم ما هي إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT).

شبكة الإنترنت الان تتوسع بشكل مهول و كل العالم بكل اقطاره تصله الإنترنت، الأمر الذي جعل تكلفة الحصول على الإنترنت تتناقص، صناعة الاجهزة الإلكترونية بمواصفات عالية تربط كل نقاط العالم بات كل شخص يمكنه ان يمتلكها باثمنة مناسبة لكل الطبقات، التكنولوجيا تكاليفها باتت ارخص، انتشار الهواتف الذكية بشكل لا يمكن لأي شخص تخيله. كل هذه الأمور أجتمعت على ان تخلق لنا ما يسمى بإنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT).

فما هو إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) ؟

ببساطة، مفهوم إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) يربط أي جهاز بجهاز اخر عبر الإنترنت. وهذا يشمل كل شيء هواتف محمولة، آلات صنع القهوة والغسالات، سماعات الرأس مصابيح، أجهزة يمكن ارتداؤها، وتقريبا أي شيء آخر يمكن ان يخطر لك على بالك. وهذا ينطبق أيضا على مكونات الآلات، على سبيل المثال محرك الطائرة مع الطائرة فقط بالإنترنت. تقول شركة المحلل غارتنر The analyst firm Gartner أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 26 مليار جهاز متصل بالإنترنت … و البعض من الخبراء يقدر هذا العدد أن يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث قد يصل الى 100 مليار. إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) هي شبكة عملاقة من “الأشياء” المتصلة والتي ستشمل أيضا أشخاصا. عبر علاقات متصلة بين الناس الى الناس، بين الناس و الأشياء و بين الأشياء الى الاشياء.

كيف يؤثر هذا عليك و علي و على كل من من حولنا ؟

القاعدة الجديدة للمستقبل ستكون، “أي شيئ من الممكن توصيله، سيكون متصلا بالإنترنت. لكن لماذا نريد توصيل الكثير من الأجهزة المتصلة مع بعضها البعض على كوكبنا؟ هناك أمثلة كثيرة على ما قد يبدو عليه أو ما قد تكون عليه القيمة المحتملة. فعلى سبيل المثال ان كنت في طريقك إلى اجتماع و تريد ان تصل بأسرع وقت. فسيارتك يمكنها ان تكون على أطلاع بسجل مواعيدك و تختار لك قبل الإجتماع الطريق المختصر لتصل الى اجتماعك. فمثلا إذا كانت حركة المرور مزدحمة سيارتك يمكنها ان ترسل نصا إلى الطرف الآخر تخبرهم بأنك ستتأخر. ايضا ماذا لو المنبه الخاص بك يقوم بتنبيهك للإستقاض في الساعة المعينة صباحا و يمكنه ان يخبر الة صانع القهوة الخاص بك بأن تصنع قهوتك الخاصة في الوقت التي تاخدها بدون ان ان تفكر في ذلك حتى. ماذا لو بذلة العمل يمكن أن تقول لك متى وأين كنت أكثر نشاطا وإنتاجية و تقدم لك كل المعلومات عن الأجهزة الأخرى التي استخدمتها أثناء العمل و تقدم لك كل التقارير التقارار عن اعمالك. امثلة من ما ستخلقه إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT). اي كل شيئ متصل لخدمة الناس، كل الة تعمل من اجلك بدون ان تظغط على اي زر. بدون ان تتعب نفسك في تكرار امور يمكن للالة ان تعملها لك و تفهم متى و اين و الى متى تقوم بالإعمال من اجلنا.

على نطاق أوسع، يمكن تطبيق إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) على شبكات النقل، المدن الذكية التي يمكن أن تساعدنا على تقليل النفايات وتحسين الكفاءة لأشياء مثل استخدام الطاقة، وهذا يساعدنا على فهم وتحسين طريقة عيشنا و كيفية عملنا.

الحقيقة هي أن إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) ستتيح فرصا لا نهاية لها في الاتصالات التي يمكن أن تحدث، الكثير منها لا يمكننا تخيله او فهم الى مدى يؤثر على حياتنا اليومية و سلوكاتنا. فإنه ليس من الصعب أن نرى كيف ولماذا إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) تطرح مواضيع كبيرة للنقاشات. هذا المفهوم يفتح بالتأكيد الباب أمام الكثير من الفرص العملاقة ولكن أيضا يخلق العديد من التحديات. فسؤال الأمن و الامان هو التحدي الأكبر في هذه المسألة. فمع ربط المليارات من الأجهزة معا، كيف يمكن للأشخاص التأكد من أن معلوماتهم ستبقى آمنة؟ ايضا كيف للشركات ان تحط ثقتها في هذا المفهوم الذي يعرض خصوصيتها الى اخطار الإختراق و المنافسين. ايضا مسألة الخصوصية وتبادل البيانات. الموضوع الأكثر جدلا هو الامن في إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT)، حتى يمكن للمرء أن يتصور فقط كيف تتصاعد المحادثة والمخاوف عندما نتحدث عن المليارات من الأجهزة المتصلة فيما بينها. قضية أخرى هي أن العديد من الشركات ستواجه تحدي الكميات هائلة من البيانات التي يمكنها ان تنتجها هذه الاجهزة في الثانية. فالشركات ستحتاج الى كيان عملاق لتخزين و تحليل هذه البيانات، فالبيانات اليوم تباع و تشترى ببلايين الدولارات، فهي سر نجاح الشركات.

فماذا الآن؟

إن المحادثات إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) قد كانت من سنين قبل ولكن اليوم بدات تتاكد في الواقع الملموس. و الان ننتظر و نحاول ان نفهم كيف سيؤثر ذلك على حياتنا. نحن نحاول أيضا أن نفهم ما هي الفرص والتحديات الكثيرة التي ستخلقها إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) عندما تتواصل الاجهزة مع بعضها البعض. ففي الوقت الحالي أفضل شيء يمكننا القيام به هو تثقيف أنفسنا حول ما هي إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) والآثار المحتملة التي ستتركها او ستنشأها في حياتنا.

و ما علاقة إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) بالعالم المشفر و البلوكشين و العملات المشفرة؟

الإجابة على هذا السؤال يتطلب مقال كامل ليفهم الجميع ما هي العلاقة بين إنترنت الأشياء او انترنت القيمة، Internet of things او (IoT) مع العالم المشفر و البلوكشين و العملات الرقمية. و هو ما سنتطرق اليه في الموضوع القادم على كريبتو عرب.

