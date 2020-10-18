بنك بيتر شيف قيد التحقيق بسبب التهرب الضريبي

تام شمس - الأحد 18 أكتوبر 2020 08:55 مساءً - هذا الصباح، استيقظ المليونير والمتشكك في بيتكوين بيتر شيف ليجد بنكه قيد التدقيق مجددًا بسبب تحقيق جنائي دولي.

وفقًا لتقرير من صحيفة ذا إيج وذا نيويورك تايمز الأسترالية، فإن جيه ٥ - وهي فرقة عمل مشتركة لسلطات الضرائب من الحكومات الغربية الكبرى اجتمعت في أعقاب النشر المفاجئ لأوراق بنما - وضعت "مئات" من الحسابات في بنك يورو باسيفيك الخاص بشيف في بورتوريكو قيد التحقيق بتهمة التهرب الضريبي وجرائم مالية أخرى.

وتُفصِّل التقارير ما يبدو أنه منظمة هزلية غير كفؤة مسؤولة عن إيواء ثروات مجموعة من رجال الأعمال والمجرمين المشبوهين. وقد تم تكليف الموظفين الذين تم تعيينهم بعد فحص سريع لبحث غوغل بجذب عملاء مثل سيمون أنكيتيل، المحتال الأسترالي الشهير ومايسترو التهرب الضريبي.

وفي مقابلة مع ذا إيج الشهر الماضي، نفى شيف ارتكاب أي مخالفات من جانب يورو باسيفيك، قائلًا إن البنك "يرفض عددًا أكبر بكثير مما نوافق عليه لأن التزامنا صارم للغاية".

ثم خرج في وقتٍ لاحق من المقابلة.

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ولكن في خضم التقارير هناك تفاصيل أساسية قد تلقي بعض الضوء على سبب كون شيف منتقدًا شرسًا لعملة بيتكوين الأكثر شهرة في العالم.

من ذا إيج:

"كان أمان البنك أيضًا مشكلة [...] في مرحلةٍ ما، حيث حاول الروس ابتزاز البنك للحصول على فدية قدرها ١٠٠٠ بيتكوين، بقيمة ملايين الدولارات."

بينما كان شيف ينتقد بيتكوين في وقت مبكر من عام ٢٠١٣، قد يفسر مخطط محاولة الابتزاز سبب كونه صريحًا بشكل خاص مؤخرًا، وعلى الأخص في خلاف على تويتر مع مؤسس جيميني المشارك تايلر وينكلفوس.

كما أظهر شيف أيضًا تاريخًا من جنون الارتياب فيما يتعلق بالاختراقات، وخاصة الاختراقات المتعلقة بالعملات المشفرة. ففي يوليو، أشار شيف إلى أن اختراق حسابات تويتر المتعددة من قبل مراهق أمريكي قد يكون "نذيرًا" لاختراق بيتكوين، وفي أبريل قام بالتغريد حول "إمكانية التحسينات في التكنولوجيا لاختراق بلوكتشين وتزوير بيتكوين".