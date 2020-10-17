بعد إطلاق ويبسو، فايلكوين تتطلع إلى مؤتمر يستمر أسبوعًا من أجل الاستقرار

تام شمس - السبت 17 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - بعد يومين من الإطلاق المثير والذي شهد انطلاق صاروخي لتوكن FIL الخاص بفايلكوين بنسبة ١١٨٪ قبل هبوط ما يقرب من ٨٠٪، تتحول منصة تخزين البيانات القائمة على بلوكتشين الآن إلى مؤتمر رقمي لمدة أسبوع على أمل تصحيح الوضع.

يُطلق على هذا الحدث اسم "فايلكوين ليفت أوف ويك"، وهو يركز الحدث على التعليم والبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني والخطط المستقبلية للمشروع. وبدءًا من ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، تتميز الأيام الخمسة من البرمجة بموضوع مختلف كل يوم، مثل "البناء" و"المستقبل".

ومن بين المتحدثين البارزين، جاء مؤسس كونيسنسيس "جو لوبين"، الذي سيشارك في محادثة حول "الربط بين فايلكوين وإيثريوم"، ومؤسس أرشيف الإنترنت، بروستر كاهلي، الذي سيناقش "أهمية الحفاظ على البيانات". ومن بين المتحدثين الآخرين يأتي الرئيس التنفيذي لشركة آيف "ستاني كوليتشوف"، ورئيس المنتجات في كوديفاي "كوربين بيدج"، ومؤسس بوليتشين كابيتال "أولاف كارلسون وي".

سيكون يوم ٢٠ أكتوبر "التعدين" حدثًا مميزًا للقائمين بالتعدين المحتملين. وسيتم تخصيص البرنامج للمحادثات وورش العمل وحلقات النقاش حول تعدين فايلكوين. يوفر نظام التعدين في فايلكوين مكافآت أكبر للقائمين بالتعدين الذين يوفرون مساحة تخزين للشبكة؛ كما سيقدم القائم بالتعدين المستقل بنيامين هوسغبو برنامجًا تعليميًا.

Advertisements

كما تمت دعوة أعضاء المجتمع لتقديم "الأحداث والاحتفالات" الخاصة بهم لإضافتها إلى البرامج الرسمية. يمكن للحاضرين مشاهدة البرمجة الكاملة هنا.

يأتي هذا الحدث في الوقت الذي يسعى فيه الأصل FIL لإيجاد قاع بعد الوصول إلى ٢٠٨ دولارات كأعلى سعر ليوم ١٥ أكتوبر. ويتم تداوله حاليًا عند ٤٢,٥٢ دولارًا.

وعلى الرغم من الانهيار، يظل فريق فايلكوين متفائلًا بشأن الآفاق المستقبلية للمشروع.

حيث جاء في منشور مدونة الإعلان أن "هذه هي البداية فقط لشبكة فايلكوين".