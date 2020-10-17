مؤسسة نيو تعرض ميزات نيو٣ المدهشة: تخزين الملفات والهوية الرقمية

تام شمس - السبت 17 أكتوبر 2020 08:54 مساءً - في رسالة مفتوحة اليوم موجهة إلى أعضاء مجتمع نيو، أبرزت مؤسسة نيو نشاطها على مدار السنوات الأربع الماضية وناقشت خططها للمستقبل: نيو٣، الإصدار الثالث لسلسلة بلوكتشين الذكية الممكّنة من خلال العقد، والتي ستعمل على تخزين الملفات وميزات الهوية الرقمية أو اللامركزية (D-ID).

تمتعت نيو، وهي العملة المشفرة رقم ٢٢ من حيث القيمة السوقة، بسنة قوية، حيث أطلقت بنجاح منتج قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل بالتعاون مع أونتولوجي وسويتشيو.

بالإضافة إلى ذلك، كان دخول منصة "الاقتصاد الذكي" المصممة ذاتيًا إلى جنون التمويل اللامركزي الصيفي ناجحًا بالمثل - حيث بلغ مجموع الجهود المشتركة بين باينانس والمشروع الجديد "فلامينغو فاينانس" ذروته بأكثر من ١,٥ مليار دولار من TVL في منتج خزينة توليد العائدات من مينت رش.

على الرغم من نجاحهم مع قابلية التشغيل البيني والتمويل اللامركزي، ومع تحول خطاب المؤسسة إلى التطورات المستقبلية، فقد قاموا بإثارة الميزات القادمة التي من شأنها أن تأخذ نيو٣ في زوج من الاتجاهات الجديدة المفاجئة: تخزين الملفات وميزات الهوية اللامركزية المسماة نيو إف إس ونيو آي دي.

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وقد أظهر السوق شهية مختلطة بالتأكيد لتخزين الملفات على بلوكتشين. فايلكوين، وهو منتج آخر يركز على تخزين البيانات، قام بإطلاق توكن FIL الخاص به يوم ١٥ أكتوبر، وقد صعد بعنف إلى ١١٨٪، قبل تفريغ وحشي مماثل لما يقرب من ٨٠٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما شهدت منتجات بلوكتشين للهوية الرقمية (أو اللامركزية) اعتمادًا محبطًا. ففي حين أن الهوية على بلوكتشين تقدم حالة استخدام واضحة، لم يخترق أي مشروع الاتجاه السائد بعد.

وعلى الرغم من عدم رواجها، إلا أن مؤسسة نيو كتبت أنها تأمل أن تؤدي هذه الميزات إلى اعتماد أكبر عبر المجال: