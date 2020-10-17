الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ يقول المحلل إن وصول بيتكوين إلى ٢٠ ألف دولار ممكنًا خلال ٣ أشهر

تام شمس - السبت 17 أكتوبر 2020 03:51 مساءً - كان سعر بيتكوين (BTC) متماسكًا في نطاق ضيق لعدة أشهر. ثم انطلقت أفضل عملة مشفرة بنجاح، حيث قال موهيت سوروت، الشريك المؤسس لشركة بيتازو كابيتال، إن تحقيق رقم قياسي سيكون وشيكًا.

منذ يوليو ٢٠٢٠، كانت عملة بيتكوين تتراوح بين ١٠٢٠٠ دولار و١١٨٠٠ دولار، وهو نطاق يبلغ ١٥٪. وقد شهد تقلبًا ضعيفًا لفترة طويلة، باستثناء بعض الحالات القصيرة لارتفاع التقلب.

عندما تظل بيتكوين مستقرة لفترة طويلة في نطاق سعري ضيق، تحدث عادة حركة سعرية كبيرة.

وإذا ما كان الاختراق سيحدث في المدى القريب أم لا يظل غير مؤكد. ولكن إذا حدث ذلك، يقول سوروت إن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر حتى تصل بيتكوين إلى ٢٠٠٠٠ دولار.

مخطط بيتكوين اليومي مع خط الاتجاه. المصدر: تريدينغ فيو دوت كوم، موهيت سوروت

لماذا ينبغي انتظار ثلاثة أشهر للوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق لبيتكوين بعد الاختراق؟

بناءً على دورات الأسعار السابقة، تميل بيتكوين إلى التحرك بسرعة بعد وجود نطاق طويل. وقد انطبق النمط تاريخيًا كلًا من الاختراقات والانهيارات.

من ١ مايو إلى ٢٠ يوليو، تراوحت عملة بيتكوين بين ٨٨٠٠ دولار و ٩٨٠٠ دولار، واستقرت عند حوالي ٩١٠٠ دولار. بعد شهرين من التوحيد، استغرق الأمر بيتكوين ١٢ يومًا لتسجيل ارتفاع بنسبة ٣٢ ٪ إلى ١٢١٢٣ دولارًا على باينانس.

وبالنظر إلى ميل بيتكوين لرؤية ارتفاعات كبيرة في التقلب بعد فترات التوحيد الطويلة، قال سوروت:

"إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. إذا ارتفعت بيتكوين اليوم، فمن المحتمل أن تصل إلى أعلى مستوى قياسي سابق عند ٢٠ ألف دولار في غضون ٣ أشهر".

وعندما سئل عن السبب وراء فترة الثلاثة أشهر، قال سوروت إنها تستند إلى ملاحظة التقلبات.

وبحسب سوروت، يمكن أن تحدث زيادة في الأسعار إلى ٢٠ ألف دولار حتى قبل ثلاثة أشهر. حيث قال:

Advertisements

"إنها ملاحظة تستند إلى مدى عنف موجات الارتفاع بعد فترات هدوء من التقلبات. ويمكن أن يحدث حتى قبل ذلك".

أحد المتغيرات المهمة التي يجب تحديدها هو انخفاض الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة مقارنة بالأسواق الصاعدة السابقة.

وعلى وجه الخصوص بعد تهم هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية أو ضد بيتميكس، انخفض إجمالي الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة. قد يؤدي هذا إلى اتجاه صعودي أكثر استقرارًا وتدريجيًا لعملة بيتكوين، على عكس دورات الصعود السابقة.

الفائدة المفتوحة من عام حتى تاريخه في بيتميكس. المصدر: btctools.io

العوامل التي يمكن أن تعزز زخم بيتكوين في الربع الأخير وطوال عام ٢٠٢١

لا يزال السرد القوي حول دورة صعود بيتكوين يتجه إلى عام ٢٠٢١ هو الارتفاع الأخير في الطلب المؤسسي.

في ١٧ أكتوبر، قال باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة ي، إن الشركة سجلت أصولًا قياسية عالية تحت الإدارة بلغت ٦,٤ مليارات دولار. وقد أكد سيلبرت أن الشركة شهدت "تدفقات كبيرة هذا الأسبوع".

حث قالت المؤسسات التي كانت تستحوذ على بيتكوين، مثل سكوير ومايكروستراتيجي، إنها تنظر إلى بيتكوين كأصل خزينة محتمل. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يعني ذلك أن العديد من المستثمرين المؤسسيين يراكمون بيتكوين دون نية البيع في المستقبل القريب.

نموذج المخزون إلى التدفق مع آخر تحديث له. المصدر: بلان بي

ظل سعر بيتكوين ثابتًا نسبيًا طوال شهر أكتوبر على الرغم من الأخبار الإيجابية حول التدفقات المؤسسية. لكن بلان بي الذي ابتكر مقياس نسبة المخزون إلى التدفق (S٢F) قال إنه من المحتمل أن تحدث عوائد غير متكافئة بمرور الوقت. حيث أوضح قائلًا: