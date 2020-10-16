٢٢ مليون دولار من بيتكون تنتقل من هوبي إلى أوكي إكس على الرغم من تجميد السحب

تام شمس - الجمعة 16 أكتوبر 2020 06:55 مساءً - تنتقل معاملات بيتكون (BTC) الكبيرة من بورصة هوبي للعملات المشفرة إلى أوكي إكس على الرغم من قيام الأخيرة بتعليق عمليات سحب العملات المشفرة مؤقتًا.
ووفقًا لبيانات من خدمة تتبع العملات المشفرة ويل أليرت، تم إرسال ما مجموعه ١٩٩٥ بيتكوين (٢٢,٥ مليون دولار) من هوبي إلى أوكي إكس بعد فترة وجيزة من إعلان أوكي إكس رسميًا تعليق عمليات السحب يوم ١٦ أكتوبر.
وقد تم تحويل الأموال في معاملات بيتكوين منفصلة بقيمة ٩٩٨ بيتكوين (١١,٣ مليون دولار) و٩٩٧ بيتكوين (١١,٣ مليون دولار) في الساعة ٣:٥١ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و٠٦:٢٢ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على التوالي.
تثير عمليات النقل بعض الأسئلة حيث يوجد مبلغ ١٩٩٥ بيتكوين مقفل الآن على المنصة نظرًا لأن المنصة حظرت عمليات سحب العملات المشفرة مؤقتًا. وقد علق شخص من مجتمع العملات المشفرة على تويتر قائلًا: "اذهبوا في الاتجاه المعاكس". في حين اقترح آخرون أن المشكلة قد تكون نتيجة لمعاملات بيتكوين المتأخرة.
تجلب المعاملات من هوبي مبلغًا كبيرًا من بيتكون إلى إجمالي رصيد أوكي إكس من بيتكوين. وفقًا لبيانات من تشين.إنفو لتصنيف البورصات وفقًا لرصيد بيتكوين، تمتلك أوكي إكس الآن إجمالي ٢٧٦١٨٤ بيتكون في خزائنها الباردة ومحافظها الساخنة ومحافظ الإيداع. في وقت كتابة المقالة، غادر ما مجموعه ٦٢٦٩ بيتكوين أوكي إكس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
في وقتٍ سابق اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن مؤسس شركة أوكي إكس ستار شو قد تعرض للاستجواب من قبل الشرطة قبل أسبوع.
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