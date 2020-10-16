مؤسس أوكي إكس يخضع للتحقيق بينما تعلق البورصة عمليات السحب

تام شمس - الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:04 مساءً - تم استجواب مؤسس شركة تداول العملات المشفرة العالمية الكبرى أوكي إكس من قبل السلطات قبل تعليق أوكي إكس عمليات سحب العملات المشفرة.

حيث أفادت وكالة الأنباء الصينية كايكسين اليوم أن مؤسس شركة أوكي إكس مينغ شنغ شو، المعروف أيضًا باسم ستار شو، قد تم استجوابه من قبل الشرطة. وبحسب التقرير، فقد تم التحقيق مع المدير التنفيذي "منذ أسبوع على الأقل" كما أنه كان متغيبًا عن العمل لبعض الوقت.

وعندما تم التواصل معها للتعليق على مشاركة شو في تحقيق للشرطة، أخبرت أوكي إكس كوينتيليغراف أن البورصة لم تعد تابعة لمجموعة أوكي غروب، حيث يعمل شو كمدير تنفيذي كبير، وبالتالي لم تكن في وضع يسمح لها بالتعليق على أنشطته.

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من تعليق أوكي إكس عمليات سحب أصول العملات المشفرة على منصتها اليوم. ووفقًا للبورصة، يتعاون أصحاب المفاتيح الخاصة بشركة أوكي إكس مع مكتب الأمن العام في تحقيق مستمر. حيث قالت البورصة لكوينتيليغراف:

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"نحن غير قادرين على الكشف عن طبيعة التحقيق الجاري ولكن نود أن نؤكد لجميع مستخدمي أوكي إكس أن أموالهم آمنة وأن جميع الوظائف الأخرى في أوكي إكس لن تتأثر."

كذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة أوكي إكس، جاي هاو، إن قرار التعليق المؤقت لعمليات السحب قد تم اتخاذه "مع وضع أمان المستخدم في الاعتبار"، مشيرًا إلى أنه: