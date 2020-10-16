أكبر شركة كيميائية صينية تستخدم تقنية بلوكتشين لخفض تكاليف تمويل التجارة

تام شمس - الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:04 مساءً - أطلق أحد أكبر منتجي المواد الكيميائية في الصين منصة استلام جديدة لمستودعات بلوكتشين لمساعدة الصناعة على مكافحة ارتفاع تكاليف العمليات وتمويل التجارة.

وقد أدى الطلب المتزايد على المزيد من تدابير السلامة والبيئة وسط الوباء إلى زيادة التكاليف في تجارة البتروكيماويات في الصين. كانت الشركات الصغيرة تكافح بالفعل للوفاء بشروط الائتمان للمقرضين الماليين، حيث أدى الافتقار إلى التحكم الفعال في المخاطر والصعوبات في التتبع الآمن لعمليات معاملات السلع السائبة إلى قيام المؤسسات المالية بتشديد الإقراض على تمويل المستودعات.

وقد قام اللاعبون الرئيسيون في تجارة البتروكيماويات في الصين الآن بتطبيق تقنية بلوكتشين لمعالجة نقاط الضعف في دورة الخدمات اللوجستية وتخفيف تكاليف التمويل المرتفعة والتأخيرات التي تواجهها العديد من الشركات.

تم الانتهاء من أول معاملة تمويل تعهد باستلام المستودعات الرقمية في الصين يوم ٢٧ سبتمبر باستخدام نظام يدمج بلوكتشين مع تقنية إنترنت الأشياء. وقد تضمنت الصفقة شركة البتروكيماويات العملاقة سينوكيم إنرجي هاي تك المملوكة للدولة، وفرع بنك التعمير الصيني بمنغوليا الداخلية، ومجموعة إدارة نانتشو. ويعتبر الطرف الممول أحد أكبر التجار في شمال الصين في صناعات زيوت التشحيم والزيوت الأساسية، بكين لونغرنكادا بي إي سي برودكتس

"من طلب إصدار إيصالات المستودعات إلى تخصيص البنك للقرض، استغرق الأمر أقل من يوم واحد بتكلفة أقل بنسبة ٤٠٪ من تكلفة خدمات تمويل التجارة الشائعة في السوق، وفقًا لشركة سينوكيم.

ويوفر النظام حلًا للمخاطر مثل إيصالات المستودعات الاحتيالية ومستندات التسليم المزورة والممتلكات غير الواضحة في البضائع والتعهدات المتكررة وانخفاض قيمة الضمانات أو فقدانها - وكلها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات متكررة حول ممتلكات البضائع وتمويل إيصالات المستودعات.

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وقد أوضح نائب رئيس سينوكيم، صن ليمينغ، كيف يتم استخدام تقنية بلوكتشين وإنترنت الأشياء لمعالجة "نقاط الضعف" المالية هذه في سلسلة توريد البتروكيماويات:

"منصة [بلوكتشين] هي أول من حقق المراسلات الصارمة بين إيصالات المستودعات الرقمية والسلع المخزنة. وهي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء لمراقبة البضائع عن كثب بموجب إيصالات المستودعات الرقمية، للتأكد من أن كل إيصال للمستودع يؤكد وجود البضائع بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تحقق المنصة التسليم السريع للبضائع، وتعهد الاستلام، بالإضافة إلى تكامل "التدفقات الأربعة" (تدفق الاستلام، وتدفق رأس المال، وتدفق العقد، وتدفق البضائع)."

يتوقع ليمينغ أن الأمان العالي لتكنولوجيا بلوكتشين، التي تقاوم العبث، فضلًا عن إمكانية تتبع البيانات المحسنة في سلسلة التوريد، ستحسن التصنيف الائتماني للصناعة إلى حد كبير.

يلبي تطوير واستخدام منصة بلوكتشين الجديدة المتطلبات التي وضعتها مؤخرًا ثماني وزارات ولجان صينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

حيث كلفت هذه الوزارات المؤسسات المالية والشركات بتحسين تبادل البيانات ورقمنة تسويات تمويل سلسلة التوريد وتوحيد مخزونات سلسلة التوريد وإيصالات المستودعات. وتهدف كل هذه التدابير إلى تحسين الحماية من المخاطر لتمويل سلسلة التوريد وتقليل صعوبات التمويل والتشغيل وتكاليف رأس المال لشركات سلسلة التوريد.

كذلك بحث تقرير أخير نشره كوينتيليغراف تطبيق الصين لتكنولوجيا بلوكتشين لرقمنة بنيتها التحتية وتشجيع المشاركة الآمنة للبيانات، بهدف زيادة الكفاءة وإنشاء أنظمة ائتمان أفضل عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك إنترنت الأشياء، وإدارة سلسلة التوريد والخدمات الحكومية.