خمسة بنوك روسية تعبر عن اهتمامها بتجربة الروبل الرقمي

تام شمس - الجمعة 16 أكتوبر 2020 04:04 مساءً - أعرب عدد من المؤسسات المالية في روسيا عن اهتمامها باختبار العملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد، أو CBDC.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المحلية إزفستيا يوم ١٦ أكتوبر، فإن خمسة بنوك روسية على الأقل مهتمة بالمشاركة في برامج الروبل الرقمية التجريبية غير العامة في روسيا في النصف الأول من عام ٢٠٢١.

وتشمل قائمة البنوك بنك برومزفيازبنك المدعوم من الدولة، وبنك الائتمان في موسكو، والبنك التجاري زنيت، وبنك الرهن العقاري دوم.آر إف، والبنك التجاري الوطني الروسي لشبه جزيرة القرم. وحسبما ورد، يريد الأخير المشاركة بنشاط في أول برنامجين تجريبيين من أجل تزويد شبه جزيرة القرم "بأكثر التقنيات المصرفية ابتكارًا".

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ووفقًا للتقرير، يدرس البنك المركزي استخدام الروبل الرقمي لتوزيع الرواتب والمزايا بمجرد اعتماد العملة علنًا. وبحسب ما ورد ذكر بنك روسيا أن المستخدمين سيكونون قادرين على تخزين وتحويل العملة الرقمية القادمة من خلال "تطبيق تناظري لبطاقة مصرفية". ومن أجل قبول الروبل الرقمي، سيتعين على التجار "إعادة تكوين محطات الدفع"، حسبما يشير التقرير.

حيث قال أناتولي أكساكوف، عضو مجلس دوما الدولة الروسي والممثل الرئيسي لجهود التشريعات الروسية المتعلقة بالعملات المشفرة، إن روسيا مستعدة لاعتماد العملة الرقمية من حيث الجوانب التكنولوجية والقانونية. وبحسب ما ورد ذكر المسؤول أنه من المتوقع إطلاق أول برنامجين تجريبن للروبل الرقمي في عام ٢٠٢١ بعد اعتماد القانون الروسي "بشأن الأصول المالية الرقمية" في الأول من يناير.

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من تأكيد البنك المركزي الروسي رسميًا على خططه لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي من خلال نشر ورقة استشارية حول الروبل الرقمي يوم ١٣ أكتوبر. حيث قال البنك إن الروبل الرقمي سيكون شكلًا إضافيًا من النقود إلى جانب النقد.