الرئيس التنفيذي لشركة مورغان كريك يقول إن المجتمع بدون بنوك "لا مفر منه" بسبب العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 06:55 مساءً - لا مفر من وجود عالم غير مصرفي بسبب "التطور الطبيعي للتكنولوجيا"، وفقًا لمسؤول تنفيذي كبير في شركة إدارة الاستثمار بمليارات الدولارات، مورغان كريك كابيتال.

حيث يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة مارك يوسكو أن "الثورة الصامتة" المدعومة بالعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) ستقود العالم في النهاية إلى مجتمع بدون بنوك.

ففي مقابلة يوم ١٣ أكتوبر مع قناة داش دينهيرو ديجيتال البرازيلية على يوتيوب التي تركز على داش، قال يوسكو إن الناس في جميع أنحاء العالم، في الوقت المناسب، سيكونون قادرين على "التعامل مع أنفسهم من خلال العملات الرقمية".

على الرغم من ادعاءاته بشأن مجتمع بدون بنوم، أشار الرئيس التنفيذي إلى أنه لا يعني أن البنوك ستختفي تمامًا، قائلًا:

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"سنظل بحاجة إلى قيام البنوك بالإقراض أو العملات الرقمية أو الأوراق المالية الرقمية لتتماشى مع العملات المشفرة في جوهرها. لكن فكرة أننا ننتقل إلى عالم عالمي بلا حدود، والدول القومية ستصبح أقل أهمية، وستصبح الأنظمة العالمية أكثر أهمية، ويمكنك أن تكون مواطنًا في العالم بدلًا من مواطن دولة قومية واحدة".

يوسكو هو المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في مورغان كريك كابيتال مانجمنت. تأسست الشركة في عام ٢٠٠٤ لتقديم خدمات إدارة الاستثمار للمؤسسات والأسر الثرية بالإضافة إلى الاستراتيجيات التقديرية لمساعدة العملاء في بناء برامج الاستثمار.

تشتهر مورغان كريك كابيتال بإدارة أعمال مخصصة للاستثمار في الأصول الرقمية تُعرف باسم مورغان كريك ديدجتال. وقد شارك يوسكو وأنتوني بومبليانو في تأسيس الشركة الفرعية. في أغسطس ٢٠٢٠، توقع بومبليانو أن تستحوذ بيتكوين في النهاية على حصة أكبر من السوق من الذهب، متجاوزة عتبة ٤٠٠٠٠٠ دولار.