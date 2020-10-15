إيبانغ تهدف إلى إنشاء منصة مالية رقمية في نيوزيلندا

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 05:50 مساءً - تخطط إيبانغ، وهي شركة صينية رئيسية لمعدات تعدين بيتكوين (BTC)، للحصول على شركة مالية في نيوزيلندا لإنشاء منصة خدمات مالية محلية للأصول الرقمية.

ووفقًا لإعلان رسمي يوم ١٤ أكتوبر، دخلت إيبانغ إنترناشيونال هولدينغز في خطاب مناقصة إبداء الاهتمام للحصول على حصة بنسبة ١٠٠ ٪ من شركة غير مسماة. وتقدم الشركة التي تتخذ من نيوزيلندا مقرًا لها خدمات الوساطة المالية وإدارة الثروات العامة وبالجملة، حسبما يشير الإعلان.

أكد ممثلو إيبانغ أن الصفقة المحتملة تخضع "للتفاوض على اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية" بينما لم يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ بعد. حيث ذكرت الشركة:

"ليس هناك ما يضمن إبرام اتفاقية نهائية أو أن الصفقة المقترحة سيتم إتمامها في الوقت المناسب، أو على الإطلاق." Advertisements

كذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة إيبانغ "دونغ هو" إنه "بالاستفادة من خبرتنا الطويلة في تقنية بلوكتشين وتوسعاتنا الأخيرة في سنغافورة وكندا ونيوزيلندا، اتخذنا خطوة عملاقة نحو هدفنا المتمثل في بناء منصة تداول قائمة على الإنترنت ومرخصة بالكامل خدمات تداول احترافية ومريحة ومبتكرة."

ولم يرد التنفيذيون في شركة إيبانغ على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق على الأخبار.

تم طرح إيبانغ للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في يونيو ٢٠٢٠. وتريد الشركة إنشاء مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك مزارع تعدين العملات المشفرة والمجمعات ومنصات الخدمات المالية للأصول الرقمية وغيرها.