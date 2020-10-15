ارتفاع حجم العقود الآجلة للبيتكوين يسلط الضوء على الاهتمام المؤسسي المتزايد

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 05:46 صباحاً - في ١٢ أكتوبر، ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ما فوق ١١٧٠٠ دولار على باينانس وتظهر البيانات أن التداول في بورصات المشتقات بدأ أيضًا في الارتفاع.

ووفقًا لبيانات من سكيو، بدأت الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية آخذة في الانتعاش. يشير مصطلح الفائدة المفتوحة إلى المبلغ الإجمالي للعقود الطويلة والقصيرة المفتوحة في وقت معين، وعادة ما يتم استخدامه لقياس نشاط التداول في سوق العقود الآجلة.

حجم عقود بتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية. المصدر: سكيو

لا يزال الحجم اليومي عبر المنصات الأخرى التي تركز على المؤسسات، بما في ذلك LMAX Digital وباكت، مرتفعًا أيضًا. يشير هذا إلى أن حجم المؤسسات ينمو بشكل عام بعد الارتفاع القوي لبيتكوين.

ماذا وراء زيادة الزخم؟

في الشهرين الماضيين، أعلنت ثلاث تكتلات بمليارات الدولارات عن استثمارات كبيرة الحجم في بيتكوين.

أولًا، قالت شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة أمريكية مدرجة في بورصة ناسداك، إنها استثمرت ٤٢٥ مليون دولار في بيتكوين. حيث أوضحت الشركة أنها ستعامل بيتكوين كأصل خزينتها الأساسي، بشكل أساسي كتحوط ضد التضخم.

ثم تبعها تكتل المدفوعات الذي تبلغ قيمته ٨١ مليار دولار باستثمار ٥٠ مليون دولار. كما ورد أن سكوير استثمرت ١٪ من محفظتها في بيتكوين، مما يدل على قوتها في نموها على المدى الطويل.

في ١٣ أكتوبر، حسبما أفاد كوينتيليغراف، اشترت ستون ريدج، وهي شركة إدارة أصول بقيمة ١٠ مليارات دولار، ١٠٠٠٠ بيتكوين. تعد الشركة الآن ثالث شركة كبرى في الولايات المتحدة تقوم باستثمار كبير في بيتكوين في الشهرين الماضيين.

بعد الاستثمارات البارزة في بيتكوين من مايكروستراتيجي وسكوير وستون ريدج، قد ينمو الطلب المؤسسي على بيتكوين بشكل طبيعي. حيث قال الباحثون في سكيو:

"الفائدة المفتوحة لعقود #بيتكوين الآجلة على بورصة شكاغو التجارية آخذة في الانتعاش مع إعادة فتح التداول. شاهد تقرير COT في نهاية هذا الأسبوع لمعرفة المزيد من عمليات البيع ذات الرافعة المالية القصيرة".

تُظهر بيانات عقود لبيتكوين الآجلة من بيانات الأصول الرقمية أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في الحجم خلال الأسبوعين الماضيين.

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حجم العقود الآجلة لبيتكوين حسب البورصة. المصدر: بيانات الأصول الرقمية

من المحتمل أن الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة على بورصة شكاغو التجارية قد تعافت بعد انتهاء الصلاحية الشهرية لشهر سبتمبر. تنتهي صلاحية كل عقد آجل شهري من بورصة شيكاغو التجارية في آخر جمعة من كل شهر. ونظرًا لأن سوق العقود الآجلة يتم إعادة ضبطه بعد كل انتهاء صلاحية، فإن الفائدة المفتوحة تنخفض جنبًا إلى جنب.

لكن الزيادة الإجمالية في الحجم عبر مختلف المنصات المؤسسية تشير إلى أن الطلب المؤسسي من المرجح أن يرتفع.

قد تكون صفقات خارج البورصة بين الحيتان في تزايد أيضًا

منذ أوائل أكتوبر، قال الباحثون في ول ماب إن صفقات التداول خارج البورصة بين الحيتان تتزايد.

وقد وجدت ويل ماب، وهي منصة تتعقب نشاط الحيتان وتداولات المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، أن الصفقات الشخصية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة قبل وبعد الإعلانات الرئيسية. حيث قالوا:

"كنا نتطلع إلى معرفة إذا ما كان سيتم إبرام المزيد من الصفقات خارج البورصة، وقد فعلوا ذلك. ونحن نميل أكثر فأكثر نحو فكرة أنه يمكنك رؤية صفقات خارج البورصة هذه تحدث على السلسلة قبل إصدار الأخبار".

على قمة النشاط المرتفع للمؤسسات والحيتان، زاد حجم السوق الفوري الكلي في وقت واحد.

أحجام التداول المجمعة اليومية لبيتكوين. المصدر: سكيو

خلال الاتجاه الصعودي، يعد حجم التداول المرتفع أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم الصعودي حيث يُظهر اهتمامًا حقيقيًا ببيتكوين من المستثمرين الأفراد.