منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو البلدان لمراجعة قواعدها غير المتسقة بشأن ضرائب العملات الرقمية

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 02:51 صباحاً - وجدت دراسة حول أنظمة ضرائب العملات المشفرة بجميع أنحاء العالم من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو OECD، أن قوانين ضرائب العملة المشفرة العالمية غير متسقة إلى حد كبير.

المصدر: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تختلف طريقة تعريف الأصول المشفرة اختلافًا كبيرًا حسب الاختصاص القضائي. حيث يتم تعريف العملات المشفرة بشكل شائع على أنها "أداة مالية أو أصل"، تليها "سلعة أو سلعة افتراضية". وفي الولايات المتحدة، تظل فئة الأصول غير محددة في الغالب للأغراض الضريبية.

المصدر: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لوحظ عدم الاتساق نفسه عندما يتعلق الأمر بتحديد أول حدث خاضع للضريبة لأصول العملات المشفرة. والأسلوب الأكثر شيوعًا هنا هو فرض ضرائب على العملات عند الإنشاء، على الرغم من أن بعض الدول تختار فرض ضرائب على أول تخلص من العملات المعدّنة بدلًا من ذلك. تستخدم العديد من الولايات القضائية قواعد متغيرة اعتمادًا على الكيان المعني.

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كما أشار التقرير أيضًا إلى أن التقلب المتأصل في أصول العملات المشفرة يمثل تحديات إضافية:

"إن ارتفاع مستوى التقلب يجعل التقييم معقدًا، على الرغم من أنه أساسي لحساب إجمالي رأس المال ومكاسب رأس المال، وبالتالي، في تحديد العواقب الضريبية تحت ضرائب الدخل".

كما يشير التقرير إلى أنه ينبغي على صانعي السياسات أخذ التأثير البيئي للعملات المشفرة المختلفة في الاعتبار:

يمكن أن تؤثر المعالجة الضريبية لتكاليف الكهرباء المرتبطة بالتعدين وآلية إجماع إثبات الحصة، والتي تتطلب استخدامًا أقل بكثير للكهرباء، على العواقب البيئية، لا سيما إذا لم تنعكس تكاليف التلوث في الأسعار.

وحثت الوثيقة صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم على زيادة توضيح الضرائب على الأصول المشفرة. وحتى في الحالات التي يتم فيها تطبيق الإطار الحالي، اقترح إرشادات خاصة بالعملات المشفرة "لتعزيز الوضوح واليقين لدافعي الضرائب". كما اقترحت قواعد ضريبية مبسطة وإعفاءات للتداولات أو المعاملات الصغيرة.