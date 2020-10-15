لماذا لا يبدو أن اختراق كيو كوين أو الإجراء القانوني ضد بيتميكس يؤثر على بيتكوين؟

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 02:51 صباحاً - واجهت بيتميكس مؤخرًا إجراءات قانونية كبيرة في الولايات المتحدة، وتعرضت كيو كوين لاختراق كبير، كل ذلك في غضون عدة أيام - ولكن لماذا لم تؤثر هذه الأحداث على سعر بيتكوين بطريقة أكثر سلبية؟ قال ألكس سفيتسكي، الرئيس التنفيذي لتطبيق استثمار بيتكوين أمبر، إن الأمر يتعلق بعدد من العوامل، بما في ذلك قيام اللاعبين الكبار بشراء بيتكوين (BTC).

وقال لكوينتيليغراف: "إن سعر بيتكوين هو دالة للطلب العالمي مقابل عرض صارم وغير قابل للتغيير وجدول متناقص"، مشيرًا إلى عرض العملات للأصل ودفع تعويضات التعدين.

وأوضح قائلًا: "نظرًا لأن المزيد من الأشخاص، وخاصة المؤسسات كبيرة الحجم يتطلعون إلى الحصول على بعض العملات، فإن ذلك لا يخلق حدًا أدنى للسعر فحسب، بل يستمر في زيادة ضغط السعر التصاعدي"، مضيفًا، "وأخيرًا، يحتفظ هؤلاء اللاعبون الجدد جميعًا بعملات بيتكوين خارج البورصات، وبالتالي فهي غير متاحة للبيع في السوق".

على مدار عام ٢٠٢٠، قام عدد من كبار اللاعبين بالإعلان عن مشتريات ضخمة من عملات بيتكوين، بما في ذلك مايكروستراتيجي وبول تيودور جونز وسكوير.

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على عكس الحركة الصعودية، عانت بورصة العملات المشفرة كيو كوين من اختراق بلغ أكثر من ١٠٠ مليون دولار في السرقة. وبعد عدة أيام، ضربت السلطات الحكومية الأمريكية بورصة مشتقات العملات المشفرة الرئيسية بيتميكس بإجراءات قانونية، واعتقلت أحد قادتها.

ومع ذلك، لم يتسبب أي من هذين الحدثين في سقوط بيتكوين في اتجاه هبوطي. حيث لم تنخفض بيتكوين بشكل كبير في أخبار كيو كوين، ولم تهبط سوى عدة مئات من الدولارات في أخبار بيتمكس - وهو رد فعل ضئيل نسبيًا لحدث إخباري مهم. في المقابل، بعد حركة السعر الجانبية لعدة أيام، بدأ الأصل رحلته صعودًا من مستويات التوحيد. حيث أضاف سفيتسكي قائلًا: