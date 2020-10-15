تريزور تدعي أن محفظة الكمبيوتر الجديدة "مضادة للتصيد"

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 12:50 صباحاً - أطلقت شركة محفاظ العملات المشفرة تريزور تطبيقًا جديدًا للكمبيوتر يسمى تريزور سوت لمحفظة أجهزته.

ووفقًا لمدونة يوم ١٤ أكتوبر، زعمت شركة ساتوشي لابز، الشركة الأم لشركة تريزور، أن تطبيق الكمبيوتر الخاص بها يوفر "حماية أكثر قوة" من المحفظة المستندة إلى المتصفح، وقالت إنها قضت على مخاطر هجمات التصيد الاحتيالي التي غالبًا ما تستهدف مستخدمي العملات المشفرة.

كذلك صرحت مدونة تريزور أن "الأشخاص يتمتعون بالحق في الخصوصية والأمان عبر الإنترنت، لكن القليل منهم يعرفون كيفية تحقيق ذلك". "يجب أن يساعد استخدام تريزور سوت الجميع على الاستفادة الكاملة من بيتكوين بسهولة أكبر ويفتح الباب أمام مجتمع أكثر وعيًا بالخصوصية وكفاءة في مجال العملات المشفرة وذات سيادة."

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أجهزة المحافظ - على الرغم من استخدامها بشكل شائع كطريقة تخزين بارد - لا تحمي من انتهاكات البيانات. ففي يناير، أظهرت كراكن سكيوريتي لابز أن المتسللين يمكنهم استخراج مفاتيح خاصة من محفظة أجهزة تريزور مع ١٥ دقيقة فقط من الوصول الفعلي إلى الجهاز.

كانت هناك منافسة شرسة بين مزودي محافظ العملات المشفرة الرئيسيين، حيث غالبًا ما يكون أمن البيانات في طليعة المناقشة. حيث أفاد كوينتيليغراف في سبتمبر أن المتسللين كانوا يستهدفون مستخدمي إلكتروم - وهي محفظة بيتكوين ساخنة - في عمليات الاحتيال مما أدى إلى خسارة ملايين الدولارات. وقد أكدت ليدجر، وهي شركة أخرى لأجهزة المحافظ، حدوث خرق للبيانات في يونيو أدى إلى اختراق أكثر من مليون عنوان بريد إلكتروني للمستخدمين.

كما أشارت تريزور إلى أن تطبيق الكمبيوتر الخاص بها سيكون في مرحلة تجريبية عامة حتى يناير، وفي هذه الأثناء سيتم إهمال محفظة تريزور القديمة القائمة على المتصفح.