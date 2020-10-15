جي بي مورغان تقول إن قيمة بيتكوين مبالغ فيها قليلًا كسلعة

تام شمس - الخميس 15 أكتوبر 2020 12:50 صباحاً - قام العديد من خبراء جي بي مورغان تشيس بتحليل سعر بيتكوين الحالي عند مقارنته بالسلع الأخرى، ولاحظوا أن الأصل قد يشهد ضغط بيع في المستقبل.

حيث "قال استراتيجيو جي بي مورغان إنهم حسبوا قيمة جوهرية من خلال التعامل بفعالية مع بيتكوين كسلعة والنظر إلى التكلفة الهامشية للإنتاج"، وفقًا لمقال نشر يوم ١٤ أكتوبر من منفذ بلومبرغ كوينت الإعلامي الهندي - وهو كيان شريك يضم بلومبرغ وكوينتيليون ميديا. وأضاف المقال:

"تواجه بيتكوين" رياحًا معاكسة متواضعة "على المدى القصير بناءً على تحليل الرهانات في سوق العقود الآجلة وتقدير القيمة الجوهرية للعملة المشفرة، وفقًا لجي بي مورغان تشيس." Advertisements

غالبًا ما يتم تداول أسعار عقود بيتكوين الآجلة أعلى أو أقل قليلًا من سعر السوق السائد للأصل، والمعروف أيضًا باسم السعر الفوري. تميل أسعار العقود الآجلة إلى الاقتراب من الأسعار الفورية مع اقتراب العقود من تواريخ انتهاء صلاحيتها. ويمكن أن تشير أسعار العقود الآجلة فوق السعر الفوري إلى اتجاه صعودي، بينما يمكن أن تشير الأسعار تحت السعر الفوري إلى توقعات هبوطية.

حيث أفاد متخصصو جي بي مورغان أن صفقات بيتكوين الصعودية تفوق عدد صفقاتها الهبوطية، وفقًا لمؤشر قائم على العقود الآجلة. كذلك ذكر الاستراتيجيون أيضًا زيادة ضغط الشراء الناتج عن الاتجاه الأخير للعمالقة الماليين الرئيسيين الذين يدخلون بيتكوين؛ قام كل من بول تيودور جونز ومايكروستراتيجي وسكوير بشراء كمية كبيرة من بيتكوين في عام ٢٠٢٠.

اكتسبت بيتكوين سمعة سيئة كسلعة في السنوات الأخيرة، حيث يقارن المشاركون عادةً بالأصل مثل الذهب الرقمي. حقيقة أن المحللين التقليديين بدأوا في النظر إلى بيتكوين كسلعة يمكن أن يشير إلى استمرار المسار الرئيسي للأصل.