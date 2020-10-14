ستة مشاريع تمويل لامركزي من باينانس سمارت تشين تحصل على منح من صندوق بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 02:55 مساءً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة العالمية باينانس عن تمويلها لستة مشاريع مبنية على السلسلة الذكية للشركة.

وفي بيان صدر يوم ١٤ أكتوبر، صرحت باينانس أن مشروعات بلوكتشين أني سواب وأركين نتورك وبيكري سواب وبيتكويري وبانكيك سواب وبروكسيما ستتلقى ٣٥٠ ألف دولار في شكل منح من خلال صندوق الشركة البالغ ١٠٠ مليون دولار. وقد تقدم أكثر من ١٨٠ مشروعًا بطلبات للحصول على منح منذ الإعلان عن الصندوق في سبتمبر. اختارت الشركة المشاريع الستة باستخدام معايير فحص الفرق والمنتجات والمساهمة في نظام بلوكتشين البيئي.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو إن صندوق أكسيليرتور تم تصميمه لدعم تطوير مشاريع التمويل اللامركزي عالية الجودة التي تساهم في بناء البنية التحتية للصناعة.

وكان أحد المشاريع الناجحة هو بانكيك سواب، صانع السوق الآلي - وهو اسم البورصة اللامركزية التي تعتمد على الصيغ الرياضية لتحديد سعر التوكن. أشارت باينانس إلى أنها كانت "مزود السيولة الأول" في سلسلتها الذكية بناءً على الحجم وعدد المستخدمين النشطين والمساهمة في رسوم الغاز.

في سبتمبر، أطلقت باينانس الشبكة الرئيسية لسلسلة سمارت تشين الخاصة بها، وهي سلسلة بلوكتشين ذكية ممكّنة بالعقد وتعمل بالتوازي مع سلسلة باينانس. وقد صرحت بروتوكولات التمويل اللامركزي الحالية، بما في ذلك آيف وون إنش ودي فورس، عن نيتها في التطوير على السلسلة.