ستاربكس وماكدونالدز لا تختبران اليوان الرقمي الصيني

تام شمس - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:05 مساءً - يقال إن عمالقة الوجبات السريعة الأمريكية مثل ستاربكس وماكدونالدز لا يشاركون في اختبارات اليوان الرقمية الجارية في الصين.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٤ أكتوبر من قبل وكالة أنباء سينا ​​فاينانس، لا تزال العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني، أو CBDC، قيد التجربة على "نطاق صغير"، يشمل في المقام الأول صناعة التجزئة والمطاعم.

وحسبما ورد، فإن عددًا من التجار الأجانب، الذين ترددت شائعات بأنهم جزء من اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني، لا يستخدمون في الواقع اليوان الرقمي للدفع حتى الآن.

حيث يقال إن شيونغيان، وهي إحدى المدن الصينية الكبرى التي تجرِّب اليوان الرقمي، كان لديها ١٩ شركة مشاركة في تجريب العملة الرقمية للبنك المركزي، بما في ذلك ستاربكس وماكدونالدز وصبواي ومشروع يونيون باي السحابي ومتجر أوتوامتيكي.

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ومع ذلك، وفقًا لسينا فاينانس، لم تشارك أي من هذه الشركات في اختبارات اليوان الرقمي حتى الآن، ولا تقبل سوى المدفوعات الرقمية من خلال وي تشات وعلي باي وكويك بريس.

كذلك لم تصدر أي من الشركات بيانات رسمية حول اختبار اليوان الرقمي.

أطلقت السلطات الصينية أول اختبارات رقمية لليوان في أبريل ٢٠٢٠. وفي ٥ أكتوبر، أعلن البنك المركزي الصيني أن المحافظ المرتبطة بالعملة عالجت معاملات بقيمة ١٦٢ مليون دولار بين أبريل وأغسطس ٢٠٢٠. ومن أجل الترويج للعملة، أجرى البنك المركزي يانصيب بقيمة ١,٥ مليون دولار. ووفقًا لآخر الأخبار، تقدم ٢ مليون شخص للحصول على اليانصيب لإنفاق الجائزة على ٣٠٠٠ تاجر مشارك.