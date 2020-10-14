حظر المشتقات المشفرة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تجاهل ٩٧٪ من المشاركين في الاستشارة

تام شمس - الأربعاء 14 أكتوبر 2020 01:05 مساءً - أدى الحظر الشامل الأسبوع الماضي على مشتقات العملات المشفرة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إلى تجاهل ٩٧٪ من المشاركين في مشاوراتها، وفقًا لبيان السياسة الخاص بهيئة السلوك المالي (FCA).

وقد شمل المجيبون البالغ عددهم ٥٢٧ بورصة وشركة تعمل في أصول ومشتقات العملات المشفرة والهيئات التجارية والسلطات الوطنية المختصة والممثلين القانونيين والأفراد.

حيث جادل ٩٧٪ ممن عارضوا الحظر المقترح من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) بأن الأصول المشفرة لها قيمة جوهرية، وأن المستثمرين الأفرراد قادرين على تقييم هذه القيمة، وأن الإجراءات الأخرى يمكن أن تحقق النتائج المرجوة دون تطبيق حظر "غير متناسب".

في مدونته، أتاك أوف ٥٠ فوت بلوكتشين، اقترح ديفيد جيرارد، المتشكك في العملات المشفرة، أن هذا كان مثالًا على "بائعي مشتقات العملات المشفرة [الذين يفكرون] في إمكانية إرسال بريد مزعج في العملية، وكانوا مخطئين".

بالتأكيد، جاءت الردود من "مجموعة من أصحاب المصلحة" تغطي صناعة العملات المشفرة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، سيكون الأمر غير ملائم جدًا إذا أثارت المشاورات بشأن مشتقات العملات المشفرة استجابة كبيرة من الأطراف التي ليس لديها مصلحة في النتيجة.

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كما يتهم مقال منشور على buyshares.co.uk هيئة السلوك المالي (FCA) بانتقاء بياناتها.

فعلى الرغم من الاعتراف بأن ٦٠٪ من نتائج تداول الأوراق المالية القائمة على العملات المشفرة المتداولة في البورصات بين يونيو ٢٠١٥ وأبريل ٢٠١٩ كانت مربحة، فإن تقرير الهيئة يرى أن هذه الفترة غير مناسبة للدراسة نظرًا لإدراجها في موجة ارتفاع بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في أواخر عام ٢٠١٧.

بدلًا من ذلك، يركز التقرير على فترة من أبريل ٢٠١٨ إلى ديسمبر ٢٠١٩، حيث خسر خلالها ٥٧٪ من عملاء تداول الأوراق المالية القائمة على العملات المشفرة المتداولة في البورصات الكثير من الأموال.

يشير الباحث جوستيناس بالتروسيتيس في Buyshares.co.uk أيضًا إلى أنه خلال الفترة من أبريل ٢٠١٨ حتى اليوم، كان عدد أكبر من المستثمرين قد خسروا أموالهم في مؤشر FTSE١٠٠، الذي انخفضت قيمته بنسبة ٢٠٪، مضيفًا: