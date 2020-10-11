المزيد من المستثمرين يحتفظون ببيتكوين ترقبًا لسوق صاعد في عام ٢٠٢١

تام شمس - الأحد 11 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - تُظهر البيانات الجديدة أن حركة السعر الحالية لبيتكوين (BTC) تُظهر مستويات أعلى من نشاط "الاحتفاظ بالعملات" مقارنة بالدورات الصاعدة السابقة.

ووفقًا لمحلل السلسلة ويلي وو، فإن المؤشر المسمى "الانعكاسية" قد تزايد في الأشهر الأخيرة. وأوضح "وو" أن المؤشر يقيس ميل مستثمري بيتكوين إلى التمسك ببيتكوين مع ارتفاع سعرها. وهي في الأساس طريقة بديلة لقياس نشاط الاحتفاظ بالعملات بين المستثمرين الأفراد.

مكاسب القيمة السوقية لبيتكوين مقابل الدولار المستثمر أو "الانعكاس". المصدر: ويلي وو

هذا الاتجاه الصعودي التالي قد يؤدي إلى تجاوز الدورة السابقة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستثمرين الأفراد يحتفظون ببيتكوين بشكل أكبر من الدورات الصعودية السابقة.

إذا ارتفعت عملة بيتكوين في عام ٢٠٢١، فسيراها معظم المستثمرين على أنها ارتفاع صعودي بعد التنصيف. ومن الناحية التاريخية، ارتفعت بيتكوين خلال ١٢ إلى ١٥ شهرًا بعد كل تصيف، مسجلةً أعلى مستوى جديد على الإطلاق في كل مرة. وبناءً على ميل بيتكوين للارتفاع بعد التنصيف، قد يحتفظ المستثمرون الأفراد كاستراتيجية لتجنب تعرضهم لتفويت الأمر إذا بدأت موجة ارتفاع قوية ومستدامة.

كما أظهرت بيتكوين أيضًا مستوى مذهلًا من المرونة خلال الأحداث الكارثية المتعددة المحتملة. بعد التعافي الأولي من الانهيار الناجم عن الوباء في مارس، بقي السعر فوق ١٠٠٠٠ دولار على الرغم من العديد من الأحداث السلبية.

وفي الآونة الأخيرة، انخفض سعر بيتكوين بعد أن فرضت هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية (CFTC) على بيتميكس تهمة انتهاك قانون السرية المصرفية.

وبعد إعلان الهيئة، انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من ١٠٥٠٠ دولار، لكنه تعافى سريعًا إلى مستوى الدعم البالغ ١٠٧٠٠ دولار. ووفقًا لوو، ربما يرجع ذلك إلى التقاء عاملين رئيسيين. حيث أوضح وو قائلًا:

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"إن هذا [الانعكاس] هو ميل المحتفظين بالعملات إلى التمسك بعملاتهم بشكل أقوى مع ارتفاع الأسعار. وقد كنت أتوقع زيادة الانعكاسية خلال مرحلة الهوس في أسواق الارتفاع، لكنها تبدو ثابتة تمامًا من الدورتين الأخيرتين ... هذه الدورة مثيرة للاهتمام؛ معدل الانعكاس يتزايد بدلًا من الثبات مقارنةً بالدورات السابقة. وفي حين نحتاج الآن إلى مزيد من رأس المال المستثمر للحصول على مكاسب مماثلة في السعر، فإن تأثير المحتفظين بالعملات يزيد من "زيادة الرقم" لكل دولار مستثمر".

ومع اقتراب الربع الأخير، يعتقد المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تفيد بيتكوين والبيانات الإيجابية للاحتفاظ بالعملات يمكن أن تعزز سعر بيتكوين.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية والربع الأخير قد يدفعان سعر بيتكوين للأعلى

يتوقع المسؤولون التنفيذيون في الصناعة والمستثمرون البارزون في صناعة العملات المشفرة الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر والتي ستفيد بيتكوين.

حيث قال سو زو، الرئيس التنفيذي لشركة ثري آروز كابيتال، إن حملة اكتساح ديموقراطي من شأنها أن تحفز بيتكوين بسبب عوامل مختلفة، واقترح أيضًا أن فترة ولاية ثانية لترامب يمكن أن تفيد بيتكوين أيضًا. حيث كتب قائلًا:

"بايدن متفائل للغاية بالنسبة لبيتكوين لأن الموجة الزرقاء للديمقراطيين قد تؤدي إلى تثبيت غير مسبوق لأجندة النظرية النقدية الحديثة مع ضعف وعجز الدولار المقابل. مع ذلك، فإن ترامب متفائل أيضًا".

حسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعتقد المتداولون بمن فيهم بيتر براندت أن المخططات البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى تشير إلى اتجاه صعودي قوي لبيتكوين. ويمكن أن يؤدي الجمع بين العناصر الفنية المواتية، وتعزيز الأساسيات، وزيادة نشاط الاحتفاظ بالعملات إلى تعزيز حركة صعود بيتكوين في عام ٢٠٢١.