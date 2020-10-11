المشرعون الإسبان يحصلون على عملات مشفرة في محاولة لتعزيز الصناعة

تام شمس - الأحد 11 أكتوبر 2020 09:55 مساءً - شهد أعضاء مجلس النواب الإسباني مفاجأة في بريدهم الوارد، بما يعادل ١ يورو في العملات المشفرة.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأخبار الإسبانية إيه بي سي، ​​فإن الخطة يقودها توتيلوس، وهي منصة لامركزية تتطلع إلى ترميز تكنولوجيا التعليم، ومرصد بلوكتشين. ويهدف المشروع إلى تعزيز استخدام العملات المشفرة في الدولة.

تلقى جميع أعضاء مجلس النواب الإسباني البالغ عددهم ٣٥٠ عضوًا، ما يعادل ١ يورو من العملات المشفرة في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. حيث قال ميغيل كاباليرو، مؤسس توتيلوس، إن الهدف هو زيادة الوعي بالدور المستقبلي للعملات المشفرة في المجتمع:

"لقد أوضحنا لأعضائكم الكرام أننا في وقت يشهد تغيرًا عميقًا في استخدام الأموال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه العملات الرقمية اليوم." Advertisements

وصرح كاباليرو أن العملات المشفرة "ليست تبرعًا" وأقر بأن بعض أعضاء الكونغرس قد يكونون أكثر دراية بالعملات المشفرة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في العملات المشفرة حتى الآن، قال كاباليرو إن هذه فرصة لمعرفة المزيد.

إسبانيا ليست أول دولة ترسل عملات مشفرة إلى المشرعين. أرسلت لجنة العمل السياسي (PAC) التابعة لغرفة التجارة الرقمية بيتكوين بقيمة ٥٠ دولارًا إلى جميع أعضاء الكونغرس البالغ عددهم ٥٤١ في أوائل أكتوبر، وفقًا لما ذكره ديكريبت.

كانت البنوك الإسبانية أكثر اهتمامًا بالعملات المشفرة وبلوكتشين في السنوات القليلة الماضية. حيث أقامت سانتاندير شراكة مع ريبل لمنصة مدفوعات قائمة على بلوكتشين بينما أطلق بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA) دراسة لاستكشاف إثباتات المعرفة الصفرية وتقنيات التشفير الأخرى.

كذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضًا أنه سينظر في اليورو الرقمي بحلول عام ٢٠٢١ وأصدر تقريرًا يتعمق في تأثيره المحتمل على سوق التجزئة.