شركة محفظة ليدجر تجتاز عملية تدقيق أمني رسمية

تام شمس - السبت 10 أكتوبر 2020 02:51 صباحاً - حصلت شركة ليدجر، وهي شركة عملات مشفرة تقدم عددًا من حلول محافظ الأجهزة، على اختبار ناجح لضوابط النظام والمؤسسة (SOC)، من النوع ١.

قامت شركة فريدمان إل إل بي، وهي شركة محاسبة مقرها نيويورك، بإجراء اختبار SOC ٢ من النوع ١ على ليدجر، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف:

"بالحصول على تقرير SOC ٢ النوع ١، أصبح بإمكاننا الآن توفير طبقة إضافية من الأمان المعتمد لعملائنا، والتأكد من أن حل الخزانة (Vault) مؤمن في جميع الأوقات وأن لدينا العمليات المعمول بها لضمان التوافر."

يعمل ليدجر فولت كجناح حفظ تحت شركة ليدجر الأوسع، وهو حل تخزين العملات المشفرة للاعبين والشركات الأكبر حجمًا.

Advertisements

يحلل اختبار SOC ٢ أمان الشركة عن طريق التدقيق والتحقق من المعالجة المناسبة لمعلومات العملاء من قبل الكيانات القائمة على الخدمة. وقد أوضح منشور مدونة من آر إس سيكيوريتي أنه "كدليل على الامتثال لإجراء تدقيق AICPA، يوضح تقرير SOC ٢ النوع ١ أن شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) لديها أفضل الممارسات". وأضاف المنشور: "إنه يمنح العملاء المحتملين التأكيد على أن مؤسسة الخدمة قد اجتازت إجراء التدقيق المذكور، وأن بياناتهم آمنة إذا كانوا يعملون مع شركة متوافقة مع SOC ٢".

وفي المقابل، يرفع اختبار SOC ٢ النوع ٢ المستوى، ويختبر وفقًا لمعايير أكثر عمقًا بينما يتطلب أفقًا زمنيًا أطول للحصول على ضوء أخضر.

أثناء تحليل SOC ٢ النوع ١، قامت فريدمان بالتحقيق في ليدجر على عدد من المستويات، بما في ذلك استراتيجية التعافي من الكوارث وأمنها، بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل الفنية الأخرى. وقد صرح تشارلز غيليميت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ليدجر، في البيان قائلًا: "إن الحصول على هذه الشهادة يعد إنجازًا لأنه يظهر أن عملياتنا وأنظمتنا مبسطة وموثقة وآمنة بشكل عام". وفي العام المقبل، تهدف الشركة إلى الحصول على موافقة SOC ٢ النوع ٢، وفقًا للتعليقات الواردة في بيان الرئيس التنفيذي لشركة ليدجر باسكال غوتييه.

يأتي الضوء الأخضر للاختبار بعد أن عانت ليدجر من تسرب في قاعدة البيانات قبل عدة أشهر، مما كشف معلومات العملاء. وقد قامت شركة محافظ الأجهزة الشهيرة بإصلاح أصل المشكلة بعد الحادث.