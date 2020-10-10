مديرٌ تنفيذي في أراغون: قد تحل بلوكتشين مشكلات الوسطية في تويتر وفيسبوك

تام شمس - السبت 10 أكتوبر 2020 02:51 صباحاً - أخبر لويس كويندي، المؤسس المشارك لشركة أراغون، كوينتيليغراف أن التكنولوجيا اللامركزية التي طورتها شركته يمكن أن تجد حالة الاستخدام المثالية لها على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

ففي الأشهر الأخيرة، تعرضت ممارسات تعديل المحتوى التي تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية لانتقادات من قبل أشخاص من مختلف الأطياف السياسية. تميل الدوائر ذات الميول الليبرالية إلى انتقادها لفرضها أساسًا لرقابة صحيحة سياسيًا بينما يؤكد الليبراليون أنهم لا يفعلون ما يكفي لتصفية المحتوى المسيء. وحتى هذه اللحظة، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس ستة أفراد بمؤامرة لاختطاف حاكم ميتشيغان، غريتشن ويتمير. وقد تم الإبلاغ منذ ذلك الحين عن أن المتهمين نسقوا أفعالهم عبر مجموعة خاصة على فيسبوك.

كان جاك دورسي قد أشار سابقًا إلى أن تقنية بلوكتشين ستغير قواعد اللعبة على الإنترنت، مع كون تويتر ليس استثناءً. وهو أيضًا مدافع قوي عن التكنولوجيا اللامركزية بشكل عام؛ حيث أعلن مشروعه الآخر "سكوير" بالأمس عن شراء بيتكوين (BTC) بقيمة ٥٠ مليون دولار.

توفر أراغون مجموعة تكنولوجية للمنظمات المستقلة اللامركزية (DAO). وبعض مشاريع التمويل اللامركزي المعروفة التي تستخدم تقنية أراغون هي آيف وكيرف وإم ستيبل. كما أنها توفر إطارًا لمحكمة افتراضية، حيث يتعين على المتسابقين تكديس مبلغ من العملات المشفرة ثم الخضوع لقرار هيئة المحلفين اللامركزية.

كما هو الحال مع نظام المحاكم العادي، يمكن للطرف الخاسر الاستئناف أمام المحكمة العليا (في قضية أراغون، مع المزيد من المحلفين) وفي النهاية رفع قضيته إلى ما يطلق عليه كويندي "المحكمة العليا"، حيث يحق للشبكة بأكملها التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة أراغون لا تزال في مرحلة تجريبية وأن المشاركين قد حسموا بعض القضايا الأساسية فقط حتى الآن.

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يعتقد كويندي أن مشاكل الوسطية التي تعاني منها منصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثل حالة استخدام مثالية لتكنولوجيا أراغون بمجرد نضوج التكنولوجيا. وفي رأيه، فإن التفرقة حول هذه الظاهرة ينشأ من حقيقة أن طرفًا واحدًا (تويتر) يتحكم في النتيجة، وهو ما يشكل رقابة، بينما إذا تركت للمجتمع، فستكون النتائج أشبه بالوساطة:

"أعتقد أن الرقابة تحدث عندما يحدد طرف واحد القواعد، ويكون الاعتدال عندما يكون هناك إجماع على القواعد. لذلك، بخلاف ذلك، أعتقد أنه إذا تمت إدارة مستخدمو تويتر وفيسبوك بطريقة ما تبدو عادلة للجميع، فيمكننا بشكل جماعي اتخاذ قرار بشأن القواعد. ويمكننا بشكل جماعي أن نقرر ما يجب القيام به وما لا يجب القيام به، ويمكننا دفع ذلك إلى الأمام. ويمكن تطبيق ذلك اليوم، فالتكنولوجيا موجودة".

كذلك قال كويندي إنه لم يتواصل مع دورسي بعد، ولكن من المرجح أن يفعل ذلك في المستقبل القريب: