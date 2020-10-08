كوين بيز تخسر المزيد من الموظفين بعد موقف ثقافي مثير للجدل

تام شمس - الخميس 8 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - بعد التعديلات على سياسات الشركة، شهدت بورصة العملات المشفرة "كوين بيز" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها رد فعل عنيف من الموظفين الذين لم يوافقوا على التغييرات.

تلقت كوين بيز اهتمامًا وطنيًا بسبب التغيير الأخير في سياساتها، والذي تطلب من الموظفين تجنب الانحرافات السياسية والاجتماعية، وبدلًا من ذلك التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في بناء "نظام مالي مفتوح للعالم". وقد وجد العديد من المعلقين، بما في ذلك جاك دورسي من تويتر، أن الاتجاه الجديد يتعارض مع قيم مجال العملات المشفرة.

حيث قال برايان أرمسترونغ الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز في منشور بالمدونة يوم ٨ أكتوبر: "قررنا لاحقًا إتاحة حزمة خروج سخية لأي موظف لم يشعر أنه يمكن أن يكون على متن هذا الاتجاه".

ذكر منشور أرمستونغ أن ٦٠ من موظفي البورصة يعتزمون مغادرة الشركة، أي ما يعادل ٥٪ تقريبًا من القوة العاملة للشركة. وقال إن عمالًا إضافيين أبدوا اهتمامًا بالمغادرة أيضًا

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حيث أوضح الرئيس التنفيذي إنه على الرغم من المخاوف بشأن التحول الثقافي الذي يؤثر بشكل غير متناسب على "الأقلية الممثلين تمثيلًا ناقصًا" في الشركة، فإن الأشخاص من هذه المجموعات لم يأخذوا مجموعة إنهاء الخدمة بأعداد غير متناسبة.

وفي توضيحاته للموظفين، أشار أرمسترونغ إلى أنه لا ينبغي على الموظفين التظاهر بعدم وجود السياسة، وأن العملات الرقمية هو مجال سياسي بطبيعته. وقال أيضًا: "نعم، نحن على صواب في أن نكون سياسيين بشأن هذا المجال بعينه لأنه يتعلق بمهمتنا".

وفي شرح كيفية معرفة ما هو سياسي، أعلن أرمسترونغ "أننا ندرك أنه خط ضبابي، ونطلب من الموظفين استخدام الحكم الجيد. "إن هدفنا ليس البحث عن الانتهاكات، ولكن بدلًا من ذلك دعم الموظفين في التكيف مع هذه التوقعات الموضحة".