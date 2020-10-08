وزارة العدل تقول إن استخدام عملات الخصوصية "مؤشر على سلوك إجرامي محتمل"

تام شمس - الخميس 8 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - يزعم تقرير جديد صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن متداولي العملات المشفرة الذين يتعاملون مع عملات مثل مونيرو وداش وزي كاش يشاركون في "أنشطة عالية الخطورة".

ووفقًا لتقرير فريق العمل الرقمي الإلكتروني التابع للنائب العام الأمريكي والذي يطلق عليه العملات المشفرة: إطار تنفيذي الذي صدر في ٨ أكتوبر، يمكن للعملات المشفرة المحسنة بإخفاء الهوية (AECs) أن تقوض مكافحة لوائح غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي وضعتها الشركات العاملة في أنشطة الأصول الافتراضية. وقد استشهدت فرقة العمل بالعملات بما في ذلك مونيرو (XMR) وداش (DASH) وزي كاش (ZEC).

وجاء في التقرير أن "الإدارة تعتبر استخدام المجموعات الاقتصادية الخاصة نشاطًا شديد الخطورة يشير إلى سلوك إجرامي محتمل". "غالبًا ما يتم تبادل العملات المشفرة المحسنة بإخفاء الهوية مقابل أصول افتراضية أخرى مثل بيتكوين، والتي قد تشير إلى تقنية طبقات الأصول الافتراضية المشتركة للمستخدمين الذين يحاولون إخفاء السلوك الإجرامي."

ووفقًا للتقرير، يمكن لحاملي العملات ذات الخصوصية التعتيم على أصل التوكنات الخاصة بهم باستخدام خدمات الخلاط والتنقل عبر السلاسل، مما يقوض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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يتضمن التنقل عبر السلاسل، والذي تدعي وزارة العدل أنه "يستخدمه الكثير من قبل الأفراد الذين يقومون بغسل عائدات سرقات العملات الافتراضية"، تبادل مقتنيات العملات المشفرة الخاصة بأشخاص آخرين يعملون على بلوكتشين مختلف مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).

تجعل خدمات الخلط من الصعب على المحققين تتبع الأموال عن طريق خلط مقتنيات العملات المشفرة من عدة متداولين قبل إرسالها إلى المحفظة المناسبة. واستشهد التقرير بأداة خصوصية تسمى هيليكس، والتي تم القبض على مديرها المزعوم في فبراير بتهمة غسل أكثر من ٣١١ مليون دولار من بيتكوين.

"يمكن أن يكون مشغلو هذه الخدمات مسؤولين جنائيًا عن غسيل الأموال لأن خدمات الخلط هذه مصممة خصيصًا" لإخفاء أو طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو التحكم في "معاملة مالية".

صدر تقرير وزارة العدل نفسه اليوم، وهو عبارة عن ٨٣ صفحة من الإرشادات الرسمية لإبقاء أسواق العملات الرقمية خاضعة للمساءلة في الولايات المتحدة. ومن بين التأكيدات الجديرة بالملاحظة في التقرير، جاء القسم الذي يدعي الاختصاص القضائي على الأفراد الذين تتفاعل معاملاتهم المشفرة مع الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة.