المدعي العام الأمريكي يصدر إرشادات لفرض قوانين العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 8 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - نشر وليام بار، المدعي العام للولايات المتحدة، إرشادات رسمية لإبقاء أسواق العملات الرقمية خاضعة للمساءلة.

وضعت فرقة العمل الإلكترونية الرقمية التابعة للمدعي العام الأمريكي المبادئ التوجيهية، وأطلق عليها رسميًا اسم: العملات المشفرة: إطار تنفيذي، وفقًا لبيان صدر يوم ٨ أكتوبر عن وزارة العدل الأمريكية.

وأوضح البيان أن:

"يوفر الإطار نظرة عامة شاملة على التهديدات الناشئة وتحديات الإنفاذ المرتبطة بتزايد انتشار واستخدام العملة المشفرة؛ ويفصل العلاقات المهمة التي أقامتها وزارة العدل مع الشركاء التنظيميين والتنفيذيين داخل حكومة الولايات المتحدة وحول العالم؛ ويحدد استراتيجيات الاستجابة للإدارة".

تأتي الإرشادات الجديدة بعد أن قامت وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة بمتابعة مشتقات العملات المشفرة لبورصة بيتميكس، مشيرة إلى العديد من الأنشطة غير القانونية.

وقال بار في البيان إن "العملات المشفرة هي تقنية يمكن أن تغير بشكل أساسي كيفية تفاعل البشر، وكيف ننظم المجتمع". "التأكد من أن استخدام هذه التكنولوجيا آمن، ولا يعرض سلامتنا العامة أو أمننا القومي للخطر، هو أمر حيوي لأمريكا وحلفائها."

كما نقل البيان أيضًا تعليقات مختلفة من السلطات الأخرى، مشيرًا إلى إمكانات التكنولوجيا للابتكار، وكذلك استخدامها في المعاملات الشائنة.

تضمن التقرير المطول نفسه ٨٣ صفحة من المحتوى على العملات المشفرة، و "الاستخدامات المشروعة"، و "الاستخدامات غير المشروعة"، والهيئات التنظيمية المعمول بها، وخطة اللعبة للمضي قدمًا.

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ومن بين الفئات المذكورة في مجال العملات المشفرة، أشار التقرير إلى أصول الخصوصية. تقوم وزارة العدل بالتحقق من الاسم على وجه التحديد باستخدام زي كاش ومونيرو وداش على أنه "مؤشر على السلوك الإجرامي المحتمل".

استمر التقرير بتأكيد الولاية القضائية الأمريكية على الأفراد الذين تتفاعل معاملاتهم المشفرة مع الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة.

يُعد مجال العملات المشفرة وبلوكتشين المزدهرة معقدة، كما أشار التقرير أيضًا أثناء الإشارة إلى الأنشطة الإجرامية مثل الضخ والمخلفات - وهو تكتيك غير قانوني قديم من سوق الأوراق المالية، تم تحديثه من خلال العملات المشفرة.

ومن بين حالات استخدام العملات المشفرة المشروعة المدرجة، تضمن الإطار مدفوعات للسلع والخدمات، خالية من الأطراف الثالثة. وقد أوضح أنصار العملات المشفرة أنه من خلال القضاء على الحاجة إلى الوسطاء الماليين للتحقق من صحة المعاملات وتسهيلها، فإن العملات المشفرة لديها القدرة على تقليل تكاليف المعاملات وتقليل الفساد والاحتيال، كما أوضح المستند، بينما يشير لاحقًا إلى فئة الأصول باعتبارها تضخمًا التحوط أو طوق.

وعلى عكس حالات الاستخدام المذكورة أعلاه التي ذكرها التقرير، قدم التقرير أيضًا تفاصيل الأنشطة التي ادعى أنها غير مشروعة، مثل معاملات المخدرات. لقد افترضت أن أنشطة الأصول الرقمية غير القانونية تحدث عادةً تحت ثلاثة أجنحة منفصلة: تمويل المواد غير القانونية وبيع المنتجات أو الأنشطة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والاختراق أو الاحتيالات الخاصة بالعملات المشفرة.

دعا التقرير في ختامه إلى التعاون مع الهيئات الإدارية والمشاركين الآخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.