لوحةٌ فنية مشفرة تباع بمبلغ ١٣٠ ألف دولار في دار كريستيز للمزادات

تام شمس - الخميس 8 أكتوبر 2020 02:49 صباحاً - أعلنت دار كريستي للمزادات عن بيع لوحة رقمية لشفرة بيتكوين بأكثر من ١٣٠ ألف دولار.

إنها المرة الأولى التي يتم فيها بيع توكن غير قابل للاستبدال في مزاد علني في دار مزادات كبرى، ويتجاوز السعر التوقعات.

فوفقًا لدار المزاد، اشترى مشتر غير معروف "بلوك ٢١"، وهي لوحة فنية مادية وتوكن غير قابل للاستبدال (NFT) لساتوشي مقابل ١٣١٢٥٠ دولارًا في كريستيز يوم ٧ أكتوبر. والمشروع، هو واحد من ٤٠ إبداعًا في سلسلة، ويحمل ٣٢٢٠٤٨ رقمًا بالضبط من شفرة بيتكوين (BTC) الأصلية التي أنشأها ساتوشي ناكاموتو.

المصدر: روبرت أليس

تُظهر السلسلة، التي تحمل عنوان Portraits of a Mind، ١٢,٣ مليون رقم من الكود الأصلي للعملة المشفرة محفورة ومرسومة على ٤٠ لوحة دائرية مختلفة. وتظهر بلوك ٢١، التي يشير إلى ندرة بيتكوين التي يبلغ حدها الأقصى ٢١ مليون عملة، كواحدة من هذه اللوحات.

حيث صرح موقع روبرت أليس أن "العمل هو تعبير رمزي عن رؤية ساتوشي، تم تشكيله من نفس الشفرة التي تكمن في نشأتها".