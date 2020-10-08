أوكي كوين تفتح أبوابها أمام متداولي العملات المشفرة في سنغافورة

تام شمس - الخميس 8 أكتوبر 2020 02:49 صباحاً - واحدة من أقدم بورصات العملات المشفرة في العالم لديها الآن مكتب في سنغافورة.

فوفقًا لإعلان بتاريخ ٨ أكتوبر من أوكي كوين، تفتح البورصة أبوابها لمتداولي العملات الرقمية في سنغافورة بعد خمسة أشهر من الحصول على التراخيص المناسبة من هيئة الرقابة المالية في البلاد. تقدم أوكي كوين بالفعل دعمًا للدولار السنغافوري، وتشير التقارير إلى أنه يمكن لعملائها تداول أزواج الدولارر السنغافوري مقابل بيتكوين (BTC) و إيثريوم (ETH). كذلك يُقال إن الموقع الجديد سيكون بمثابة مركز جديد، يخدم العملاء في آسيا وأوقيانوسيا.

حيث قال خيري عزمي، المدير العام لمكتب البورصة في سنغافورة، إن الإعلان جاء بعد امتثال أوكي كوين لقانون خدمات الدفع (PSA)الصادر عن سلطة النقد في سنغافورة (MAS).

ويطلب قانون خدمات الدفع، الساري منذ يناير، من الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة التقدم بطلب للحصول على تراخيص تشغيل مثل رخصة تغيير الأموال وترخيص مؤسسة الدفع القياسية وترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية. وقد أفاد كوينتيليغراف هذا الأسبوع أن سلطة النقد في سنغافورة وافقت على أول عملة مستقرة XSGD متوافقة مع قواعد السفر مرتبطة بالدولار السنغافوري أصدرتها شركة المدفوعات إكسفيرز.

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وأوضح عزمي:

"نظرًا لأننا نتبع نهجًا تنظيميًا دقيقًا أولًا، تعد سنغافورة سوقًا جذابة للغاية بالنسبة لنا نظرًا للخطوات التي اتخذتها سلطة النقد في سنغافورة لتحديد خارطة طريق تنظيمية واضحة."

وبالإضافة إلى اللوائح الجديدة، قد يكون القطاع الخاص في سنغافورة في طريقه إلى العملات المشفرة. في سبتمبر، أعلنت بورصة سنغافورة أنها ستدرج مؤشرات أسعار بيتكوين وإيثريوم بالشراكة مع شركة بيانات العملات المشفرة كريبتوكومبير ومقرها المملكة المتحدة. ويمكن استخدام موجز الأسعار من قبل البورصات بما في ذلك أوكي كوين لتتبع تقلبات أسعار الأصول المشفرة في الوقت الفعلي.

ووفقًا لبيانات من منصة تحليلات بلوكتشين "كريستال" من بيتفيوري، كان لدى سنغافورة ٢٦ بورصة عملات رقمية مسجلة اعتبارًا من ٣٠ يونيو، مما يعادل الولايات المتحدة في مركز ثالث دولة بها أكثر البورصات المرخصة في العالم بعد المملكة المتحدة وهونغ كونغ. حيث ذكرت وكالة حكومية محلية في يوليو أن هناك ٢٣٤ شركة بلوكتشين في سنغافورة.