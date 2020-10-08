متداول سابق في بورصة شيكاغو للخيارات يقول إن إجراءات بيتميكس من المرجح أن تخيف المؤسسات التقليدية

تام شمس - الخميس 8 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - لم تعمل بورصة مشتقات العملات المشفرة "بيتميكس" وفقًا للقواعد التنظيمية الأمريكية، الأمر الذي يضر بصناعة العملات المشفرة ككل، وفقًا لديفيد كارمان، المتداول المخضرم السابق في بورصة مجلس شيكاغو للخيارات. يساعد كارمان حاليًا في رئاسة جمعية تنظيمية عالمية للعملات المشفرة ومقرها شيكاغو، تسعى إلى تحقيق الوضوح التنظيمي لهذه الصناعة.

وقد صرح كارمان كوينتيليغراف بخصوص بيتميكس قائلًا إنه "إذا لم يتصرفوا، فإنهم سيضرون فقط بالصناعة ويسحبونها إلى أسفل".

"ما الذي تفكر فيه بيتميكس؟ ما الذي تفكر فيه أي من هذه الشركات هو أنها يمكن أن تعمل على هذا النحو وألا تكون فوق القانون وتكون صادقة وتتمتع بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية. ما الذي يمكن أن يحدث هنا؟"

واجهت بيتميكس مؤخرًا إجراءات قانونية عامة من هيئتين إداريتين أمريكيتين - هيئة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل - بشأن عدد من الحسابات، بما في ذلك عدم الامتثال التنظيمي. وقد اعتقلت السلطات كبير مسؤولي التكنولوجيا في البورصة، صموئيل ريد.

كما أشار كارمان إلى أن طريقة إجراء الأعمال في بيتميكس يضر بصناعة العملات المشفرة، وكذلك الشركة نفسها. حيث قال إن "هذا أمر مؤسف حقًا أن هذا يجب أن يحدث". "وهو يخيف الناس فقط".

لكن في المقابل، أدت اللوائح الصارمة أيضًا إلى خنق مساحة العملات المشفرة من بعض النواحي، مما يجعل النمو أكثر صعوبة.

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كارمان عضو في مجلس إدارة غلوبال ديجيتال أسيت ورابطة العملات المشفرة أو Global DCA، والتي لها هدفان رئيسيان، وفقًا للمتداول السابق: "نريد تقليل الجهات الفاعلة السيئة والتخلص منها قدر الإمكان، وكذلك نريد أن نوفر الوضوح والأمان للسوق، وخاصة المؤسسات".

في ضوء أخبار بيتميكس، أشار كارمان أيضًا إلى الوضوح الأخير الذي قدمه مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، والذي أعطى البنوك المعتمدة فيدراليًا الموافقة على حفظ الأصول الرقمية. وقال كارمان: "كم منهم سيشترك في ذلك؟" وأضاف "أعتقد أن البيئة التنظيمية ليست واضحة بما يكفي".

كذلك صرح مشيرًا إلى حالة بيتميكس: "ثم يحدث شيء مثل هذا ويعطي الصناعة اسمًا سيئًا". وأضاف "كذلك، من الأفضل أن يت التنظيم بشكل داخلي قبل أن تخضع للتنظيم من قبل المنظمين".

"أشياء من هذا القبيل ستؤدي فقط إلى إحباط المنظمين بشدة على الصناعة بأكملها عندما يحدث مثل هذا الهراء."

إن المجموعة التنظيمية العالمية Global DCA هي جهد طويل نشأ في الأصل من اجتماع في مارس ٢٠١٩. ومنذ ذلك الحين، خضع الجهد لعدد من التغييرات التي أدت إلى الاسم والشكل الحاليين.