بانتيرا تضع رهانًا أكبر على التمويل اللامركزي مقارنةً بباقي السوق

تام شمس - الأربعاء 7 أكتوبر 2020 09:55 مساءً - في ندوة عبر الإنترنت في ٦ أكتوبر، كشفت بانتيرا كابيتال أن صندوق الأصول الرقمية الخاص بها يعتزم الاستثمار بشكل أكبر في أصول التمويل اللامركزي أكثر من بقية السوق.

المصدر: بانتيرا كابيتال.

حيث قال جوي كروغ، كبير مسؤولي الاستثمار في بانتيرا، إنه على عكس الصناديق الأخرى التي تخصص معظم محافظها الاستثمارية لمخازن قيمة مثل بيتكوين (BTC)، فإن شركته مستعدة لوضع رهانها الأساسي على التمويل اللامركزي:

"إذا نظرنا إلى إنشاء المحفظة، يمكننا أن نرى ذلك بالنسبة للسوق، فنحن نأخذ رهانًا مختلفًا مع صندوق الأصول الرقمية. فمعظم السوق عبارة عن مدفوعات وتخزين للقيمة. مع أشياء مثل بيتكوين وبيتكوين كاش وما إلى ذلك <...> بالنسبة للجزء الأكبر، نحن أكثر وزنًا ونحن نعتقد أن منصات العقود الذكية والتمويل اللامركزي والتمويل المفتوح وغيرها هي حيث سيحدث النمو في هذا السوق الصاعد". Advertisements

أشار كروغ أيضًا إلى الوتيرة السريعة للنمو في مجال التمويل اللامركزي - سواء من حيث القيمة المغلقة أو حجم التداول في البورصات اللامركزية. خلال الندوة عبر الإنترنت، أكد ممثل بانتيرا كابيتال أيضًا أن التمويل اللامركزي هو مستقبل التمويل وليس مجرد فقاعة أخرى.

المصدر: بانتيرا كابيتال.

وفي الوقت نفسه، رأى دان مورهيد، الرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا، أن تدفق الأموال النقدية في الاقتصاد قد دفع أسعار العملات المشفرة إلى الارتفاع وأن بانتيرا تتوقع ارتفاعًا أقوى في المستقبل القريب: