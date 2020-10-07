بورصة كوين تشك تساعد كريبتوكيتيز في التوسع إلى التبني العام في اليابان

تام شمس - الأربعاء 7 أكتوبر 2020 08:54 مساءً - تعمل كوين تشك، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في اليابان، على توسيع نطاق دفعها إلى التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، من خلال شراكة جديدة مع مطور كريبتوكيتيز.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٦ أكتوبر، دخلت كوين تشك في شراكة مع دابر لابز، التي طورت أحد أشهر التطبيقات اللامركزية في العالم التي تم إطلاقها على إيثريوم بلوكتشين.

وقد صرحت كوين تشك أن الشراكة الجديدة ستجلب التوكنات غير القابلة للاستبدال إلى الجمهور الياباني السائد من خلال توفير التعرض لملايين من مستخدميها. كما تخطط كوين تشك لدمج تطبيق كريبتوكيتيز في سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال القادم. تدرس البورصة أيضًا تنفيذ بلوكتشين فلو التي أسستها شركة دابر لابز، والذي من المتوقع إطلاقه بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.

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ووفقًا لإعلان صادر عن دابر لابز، فإن التوكنات غير القابلة للاستبدال القادمة من كوين تشك ستدرج "فقط التوكنات غير القابلة للاستبدال الأكثر شهرة"، بدءًا من كريبتوكيتيز في شبكة بلوكتشين فلو الجديدة. وقد صرح رئيس الأعمال والمؤسس المشارك لدابر لابز "ميك نايم" أن الشركة ستعمل أيضًا مع كوين تشك لتقديم عدد من التطبيقات الأخرى مثل فنون العملات المشفرة.

في منتصف سبتمبر ٢٠٢٠، أعلنت كوين تشك عن خططها لإنشاء سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال الخاص بها. وسيتم دعم السوق القادم بواسطة مكون إضافي من شركة بلوكتشين الناشئة "إنجي كرافت"، مما يجعله قابلًا للتشغيل في خوادم ماينكرافت المحددة.

في أغسطس ٢٠٢٠، أعلنت كوين تشك عن خطط لإجراء عرض تبادل أولي على منصة إيثريوم بلوكتشين باليت. وتدعم باليت توكنات التوكنات غير القابلة للاستبدال لمجموعة متنوعة من عمليات الشراء المتعلقة برسوم المانجا اليابانية والرياضة والموسيقى.