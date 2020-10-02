منصة البوكر عبر الإنترنت CoinPoker تدعم عملة USDT

منصة CoinPoker الرائد في صناعتها البوكر عبر الإنترنت، CoinPoker هي أكبر وأقدم غرفة بوكر المتأسسة على البلوكشين و نظام التشفير، منصة CoinPoker هي أو منصة تدخل USDT كعملة داخل اللعبة ، مما سيؤدي الى حل مشكلات التقلب السائدة وخلق أرضية للنمو المتسارع. إلى جانب إطلاق عرضين ترويجيين يمنحان جوائز بقيمة 100000 GTD.

منصة CoinPoker تدعم عملة USDT

ستسمح التغييرات أخيرًا لمجتمع البوكر باللعب باستخدام العملات المربوطة بقيمة الدولار ، بينما تقدم في نفس الوقت أدنى نسبة تداول في الصناعة وآلية خلط بطاقات لامركزية يمكن التحقق منها، وهي ثلاثية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البوكر عبر الإنترنت.

اختيار العملة

مع وجود المستشارين الخبراء ونخبة البوكر والمجتمع الذين يدعمون الحاجة إلى التغيير ، كان USDT خيارًا واضحًا لأنه يطابق المعايير العالية لعملة الدولار مما يضمن الاستقرار وسرعة المعاملة والموثوقية الشاملة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن USDT سهل الاستخدام عندما يتعلق الأمر بالمبتدئين في مجال العملات المشفرة، نقل الأموال من حساب مصرفي إلى USDT على حساب بوكر والعكس يمكن القيام به في غضون ساعات. يسمح CoinPoker أيضًا لمستخدميه بالإيداع والسحب بعملة BTC و ETH لتحقيق أقصى استفادة من أداة تحويل العملات داخل التطبيق.

الأفضل للاعب

بالنظر من جانب اللاعب ، تتمتع USDT بالتفوق الواضح عندما يتعلق الأمر بتوفير السيولة والتحوط ضد تقلبات سوق العملات المشفرة. يتم ربط الرموز المميزة بأموال ورقية مما يجعل هذه العملة المستقرة أقل خطورة من العملات المشفرة النموذجية ، وبالتالي فهي آمنة لكل من الوافدين الجدد على تطبيق البوكر ومحترفي البوكر الذين سيعرفون دائمًا رصيدهم من حيث القيمة الإلزامية.

نظام المكافآت الفريد

ستعمل USDT بتوازن مثالي مع رمز CHP ، وهي عملة سابقة في اللعبة لـ CoinPoker ، والتي لن تكون ضرورية للعب ، ولكنها ستضمن امتيازات حصرية لمستخدميها وحامليها: مثل ميزات rakeback ، نقاط ليدربورد إضافية ، وصول حصري إلى قسم الرهانات الرياضية وخصومات على رسوم السحب.

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غرفة توفر المزيد من الاحتمالات للفوز

من الجدير بالذكر أن CoinPoker عبارة عن غرفة بوكر مشفرة تتمتع بأدنى نسبة تداول في الصناعة وعروض ترويجية ضخمة تمنح الآلاف من العملات الورقية كل أسبوع. هذه أيضًا هي أول غرفة بوكر تعيد 100% من المكافأة للاعبين بأشكال مختلفة.

إن رؤية ما هو مطروح على الطاولة يجعل من الواضح أن الجمع بين العملة المستقرة USDT كعملة داخل اللعبة و CHP كوقود إضافي يتم تعيينه لتحقيق نجاح طويل المدى وهو أمر لا بد منه للاستفادة منه كلاعب.

أفضل وقت للانضمام هو الآن

ستصبح USDT العملة الرسمية في CoinPoker في اللعبة في الأول من أكتوبر. تحتفل الغرفة بهذا التاريخ المهم من خلال منح جوائز بقيمة 100000 GTD.

ستتم دعوة اللاعبين للاستمتاع بـ “Crypto Series of Poker” – أكبر سلسلة من دورات البوكر المشفرة التي أصبحت بالفعل تقليدًا على CoinPoker.

بمجرد التسجيل ، لا تنس دعوة أصدقائك لفعل الشيء نفسه لأن برنامج الإحالة CoinPoker يمنح 30% مما تحصل عليه عبر الإحالات.

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