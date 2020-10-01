أسطورة ألعاب الفيديو "أتاري" تسعى إلى بيع توكنها للجمهور في نوفمبر

تام شمس - الخميس 1 أكتوبر 2020 04:54 مساءً - ستجري أتاري عرضًا توكن عامًا على موقع بيتكوين.كوم في أوائل نوفمبر. وبمجرد اكتمال العرض، سيتاح أتاري توكن القائم على بروتوكول ERC٢٠ للتداول في بورصة بيتكوين.كوم. وفي حين لم يتم الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لبيع التوكن بعد، أخبر فريد تشيسنايس الرئيس التنفيذي لشركة أتاري كوينتيليغراف أنه يعتقد أن بيع التوكن يمكن أن يستغرق أقل من ثانية واحدة:

"الأمر يعتمد على الموقف. يمكن أن يكون ذلك ثانية واحدة، ويمكن أن تكون ساعة واحدة. يعتمد ذلك على المبلغ الذي تحدده كغطاء صلب ومقدار ما تربحه. لذلك أنا لا أعرف. لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال حقًا".

جمعت أتاري ١,٥ مليون دولار حتى الآن في جولات خاصة. حيث قال تشيسنايس إنه بالنسبة له، أهم شيء في الطرح العام ليس زيادة رأس المال الإضافي ولكن السيولة اللاحقة الفورية. لقد كان يتفاوض مع بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة حول حالات الاستخدام المحتملة لأتاري توكن لكن نقص السيولة كان عقبة يأمل أن يتم إصلاح البيع القادم والإدراج اللاحق. كما يعتقد تشيسنايس أن أتاري توكن يمكن أن يخلق حالة استخدام تمويل لامركزي فريدة - تمويل الألعاب، والذي يتضمن تمويل ألعاب جديدة مقابل جزء من إيراداتها المستقبلية:

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"نريد أن نعلن أننا سوف نقوم بالإدراج لأنني استثمرت أكثر من ٣ مليارات يورو في الألعاب وتمويل الألعاب. وعندما أعلم أن التوكن مدرج، سأكون قادرًا على اقتراح بعض الصيغ المبتكرة جدًا لتمويل اللعبة. وهذا هو أحد أهدافي".

وأشار إلى أن البيع سيكون متوافقًا مع جميع اللوائح المحلية وعلى هذا النحو، لن يكون متاحًا لمواطني الولايات المتحدة. أتاري هي شركة عامة مدرجة، على الرغم من أن عرض التوكن يتم من خلال كيان يقع في جبل طارق ويمتلك فيه ٥٠٪ من الأسهم.

وسيتم إطلاق صفحة عرض التوكن على بيتكوين.كوم يوم ١٥ أكتوبر حيث سيتمكن المستخدمون من التسجيل وبدء برنامج اعرف عميلك للاشتراك.