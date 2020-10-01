تقرير: ٧٦٪ من القائمين بتعدين العملات المشفرة يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة

تام شمس - الخميس 1 أكتوبر 2020 02:55 مساءً - كان الطلب المتزايد على الطاقة للعملات المشفرة لإثبات العمل مثل بيتكوين (BTC) موضوعًا مثيرًا للجدل. لكن الدراسة المعيارية العالمية الثالثة للأصول المشفرة التي أجرتها جامعة كامبريدج تظهر أن ٧٦٪ من القائمين بتعدين العملات المشفرة يستخدمون الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الخاص بهم.

حيث وجدت الدراسة أن أكثر من ٣٩٪ من إجمالي الطاقة التي تستهلكها العملات المشفرة القائة على إثبات العمل بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) وغيرها تأتي من مصادر الطاقة المتجددة.

وهذا على عكس دراسة سابقة من هذا القبيل أجرتها الجامعة، والتي وجدت أن ٢٨٪ فقط من إجمالي الطاقة المستهلكة لتعدين العملات المشفرة جاء من مصادر متجددة. ففي عام ٢٠١٨، استخدم ٦٠٪ من القائمين بتعدين مصادر الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الخاص بهم.

ووفقًا لآخر دراسة، تعد الطاقة الكهرومائية المصدر الأكثر شيوعًا للطاقة للقائمين بالتعدين. حيث تم الإبلاغ عما يقرب من ٦٢٪ من القائمين بتعدين يستخدمون الطاقة الكهرومائية. كما احتلت مصادر الفحم والغاز الطبيعي المرتبة الثانية والثالثة بنسبة ٣٨٪ و٣٦٪ على التوالي.

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وكانت الرياح والنفط والطاقة الشمسية هي مصادر الطاقة الثلاثة الأخرى المشتركة للقائمين بتعدين العملات المشفرة.

يقسم التقرير أيضًا استهلاك طاقة التعدين حسب المنطقة، مشيرًا إلى أن القائمين بالتعدين من آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية يستخدمون نسبة متساوية تقريبًا من الطاقة الكهرومائية مقارنة بالكهرباء من مصادر أخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي وطاقة الرياح والنفط.

وكانت الطاقة من الفحم هي الأكثر شيوعًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تساهم تقريبًا بكمية متساوية من الكهرباء في القائمين بالتعدين كمصادر كهرومائية. ولا يستخدم القائمين بالتعدين من أمريكا اللاتينية الكهرباء التي تعمل بالفحم لتعدين العملات المشفرة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن القائمين بالتعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يساهمون بنسبة ٧٧٪ تقريبًا من قوة هاش بيتكوين ولكنهم يستخدمون أقل كميات من مصادر الطاقة المتجددة. وبينما تضيف أمريكا الشمالية ٨٪ فقط من إجمالي طاقة الهاش، فإن ٦٣٪ من الطاقة المستهلكة في تعدين بيتكوين جاءت من مصادر متجددة. تحتل أوروبا المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية حيث يتم تشغيل ما يقرب من ٣٠٪ من تعدين العملات الرقمية باستخدام الطاقة المتجددة. وتساهم القارة بما يقرب من ١٠٪ من قوة هاش بيتكوين العالمية.