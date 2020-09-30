تشيناليسيس وشركة من تكساس تفوزان بعقد قيمته مليون دولار مع مصلحة الضرائب لقمع مونيرو

تام شمس - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 07:52 مساءً - منحت مصلحة الضرائب الأمريكية عقدين بقيمة ٦٢٥ ألف دولار للبحث عن أدوات تتبع لتوكن الخصوصية لبروتوكولات مونيرو والطبقة ٢. وكان الفائزون هم شركات تحليل بلوكتشين تشيناليسيس وإنتيغرا إف إي سي.

أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية في البداية عن سعيها لإيجاد حل تحليلات لخرق الخصوصية في بداية الشهر. وقد أخبر ممثل مصلحة الضرائب لكوينتيليغراف أن الوكالة اختارت الشركتين الفائزتين من مجال ٢٢ اقتراحًا تم استلامها، على الرغم من أن الأساس المنطقي الوحيد الذي قدمه الممثل لقرار الوكالة هو "تم استخدام التحليل المقارن".

تشيناليسيس هي من بين الشركات الرائدة في تحليلات العملات المشفرة وتفوز بشكل روتيني بمثل هذه العقود مع مجموعة من الوكالات الحكومية. إنتيغرا إف إي سي هو اسم غير مألوف نسبيًا، على الرغم من عقود بملايين الدولارات مع، على سبيل المثال، هيئة الأوراق المالية والبورصات "لخدمات الاستشارات العلمية والتقنية الأخرى".

مع زيادة اهتمام الحكومات بتتبع العملات المشفرة، من المرجح أن يتوسع مجال الشركات التي تعمل على تعقب العملات المشفرة. وفي منتصف سبتمبر، أخطأت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على محفظة مونيرو التي تبين أنها معرف دفع.