شركة تمويل العملات المشفرة "سوايب" تطلق بطاقة فيزا لإقراض التمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 07:52 مساءً - تقوم سوايب، وهي شركة توفير بطاقات خصم العملات المشفرة المملوكة لشركة باينانس، بتوسيع نطاق عروضها باستخدام بطاقة فيزا جديدة للعملات المشفرة تتيح للمستخدمين اقتراض الأموال باستخدام تقنية بلوكتشين.

ويستخدم المنتج الجديد، الذي أطلق عليه اسم "بطاقة فيزا ليندفاي"، بروتوكولات تمويل لامركزية رئيسية لتوفير "وصول شبه فوري إلى أرصدة الإقراض". وقد تم دمج البطاقة مع تطبيق ليندفاي - وهو نظام إقراض لامركزي متصل بالمقترض من خلال الأجهزة المحمولة. حيث قال متحدث باسم سوايب إنه المنصة ستدعم مركب بروتوكول التمويل اللامركزي الرئيسي عند الإطلاق.

ووفقًا لإعلان، توافق منصة الإقراض الجديدة القائمة على بلوكتشين على القروض للمستخدمين وصرفها على الحسابات. كما يوفر تطبيق ليندفاي أيضًا مجمعًا ثابتًا للعملات الرقمية بحيث يمكن للمستخدمين إيداع العديد من العملات المستقرة للإنفاق عبر بطاقتهم.

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طورت سوايب البطاقة مع شركة المدفوعات ماركيتا ومقرها كاليفورنيا. وقال سلمان سيد، نائب رئيس تطوير الأعمال في ماركيتا، إن البطاقة تمكن المقرضين من إصدار قرض مباشرة على البطاقة، الأمر الذي يوسع جهود الشركة "لإعادة تشكيل العلاقة بين المقرض والمقترض".

تتوفر بطاقات فيزا ليندفاي الصادرة فعليًا للمقترضين في الولايات المتحدة عن طريق تنزيل تطبيق ليندفاي والاشتراك واستكمال إجراءات تحديد الهوية. وبعد التقدم بطلب للحصول على بطاقة ليندفاي فيزا افتراضيًا، يمكن للمستخدمين طلب بطاقة فعلية. ستوفر البطاقة أيضًا استرداد نقدي بنسبة ٤٪ على جميع المشتريات.

يعد إقراض العملة المشفرة أحد أهم حالات الاستخدام في صناعة التمويل اللامركزي. وعلى عكس التمويل التقليدي، لا يحتاج إقراض التمويل اللامركزي إلى طرف مركزي أو وسيط للموافقة على القروض وتوزيعها، حيث يتم إصدار قروض التمويل اللامركزي من خلال نظام موزع وتطبيقات لامركزية. ومع ذلك، يرتبط الإقراض اللامركزي ببعض المخاطر لأنه لا يزال غير آمن بنسبة ١٠٠٪.