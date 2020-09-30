تكديس عملات نيوترينو المستقرة من ويفز أصبح ممكنًا على سوق صرف أجنبي لامركزي

تام شمس - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 05:50 صباحاً - تقدم بورصة ويفز للعملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي تدعم بروتوكول نيوترينو متعدد الأصول مستقر الأسعار، طريقة لمتداولي العملات المشفرة لكسب دخل سلبي من خلال تكديس العملات المستقرة.

ووفقًا لإعلان صدر يوم ٢٩ سبتمبر من ويفز، وسعت البورصة نظام أصولها المرمّزة لتشمل سبع عملات نيوترينو مستقرة مختلفة - وهي إصدارات محاكية للعملات الوطنية - من خلال سوق صرف أجنبي لامركزي، أو "ديفو".

ويمكن لحاملي عملات نيوترينو بالدولار الأمريكي (USDN) واليورو (EURN) والين (JPYN) واليوان (CNYN) والروبل (RUBN) والهريفنيا الأوكرانية (UAHN) والنيرا النيجيرية (NGNN) الحصول على عائد بنسبة سنوية تصل إلى ١٥٪ من خلال التكديس. كما يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على ما يصل إلى ٢٠٪ من خلال توفير السيولة لمجمعات العملات المستقرة. ووفقًا لويفز، لن تكون هناك عقوبات على عمليات السحب.

وعلى عكس العملات المستقرة المركزية ذات الضمانات الورقية، حيث يتعين على حامليها الوثوق بالجهة المصدرة، فإن عملات نيوترينو المستقرة تستند إلى خوارزمية صادرة عن عقد ذكي.

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ولا تعتبر ويفز هي المنصة الوحيدة التي تقدم مكافآت تكديس هذا العام. حيث أطلقت كوين بيز نظامًا مشابهًا في يوليو لمتداولي العملات المشفرة للحصول على عائد سنزي بنسبة ٢٪ على حيازاتهم من داي (DAI) بالإضافة إلى ٠.١٥٪ الحالية لمالكي عملات USDC. وفي سبتمبر، أعلنت منصة باينانس أن منصة لانشبول الخاصة بها ستسمح للمستخدمين بكسب مكافآت من التوكنات مقابل تكديس بايانس كوين (BNB) ودولا باينانس (BUSD) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العملات الأخرى.

أفاد كوينتيليغراف في أغسطس أن ويفز أتاحت دولار نيوترينو الخاص بها للمستخدمين للمشاركة في بلوكتشين لإيثريوم. وبحسب ما ورد تخطط البورصة أيضًا لإضافة المزيد من أزواج سوق الصرف الأجنبي اللامركزي التجارية، والتي سيصوت عليها حاملو توكنات حوكمة نيوترينو (NSBT).

تعتزم ويفز إطلاق غرافيتي هاب في أكتوبر. وهو بروتوكول حيادي لبلوكتشين يعالج مشكلة التشغيل البيني بين شبكات بلوكتشين بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وكوزموس (ATOM) وسولانا (SOL) وإيثريوم كلاسيك (ETC). وستسمح المنصة للتطبيقات اللامركزية بإرسال طلب إلى التطبيقات اللامركزية الأخرى على شبكة بلوكتشين مختلفة، ونقل التوكنات باستخدام منافذ التوكنات.