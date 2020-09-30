مجلس النواب يقر تشريع بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 30 سبتمبر 2020 12:53 صباحاً - أقر مجلس النواب قانون تكنولوجيا سلامة المستهلك المحدث، والذي يتضمن الآن قانون التصنيف الرقمي وقانون ابتكار بلوكتشين، وهو يتجه الآن إلى مجلس الشيوخ اعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ويوفر قانون التصنيف الرقمي تعريفات لمصطلحي "الأصول الرقمية" و "الوحدة الرقمية" وسيكلف لجنة التجارة الفيدرالية بمنع الممارسات التجارية غير العادلة في كليهما. يتطلب قانون بلوكتشين للابتكار من لجنة التجارة الفيدرالية إعداد تقرير حول دور بلوكتشين في حماية المستهلك.

وفيما يتعلق بالأخبار، قال مؤلف مشروعي القانونين، عضو الكونغرس دارين سوتو (ديموقراطي من فلوريدا)، "بصفتنا مشرعين، من واجبنا ضمان استمرار الولايات المتحدة في ريادتها في تكنولوجيا بلوكتشين."

غادر مشروعي القانون من سوتو لجنة الطاقة والتجارة في وقت سابق من هذا الشهر. وهما يغادران مجلس النواب مع تشريع من النائب جيري ماكنيرني (ديموقراطي من كاليفورنيا) يدعو إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تفتيش سلامة المستهلكين.